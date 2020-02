Wiemy, kto poprowadzi nowe muzyczne show TVP 2 - "Star Voice". Znamy też pierwszą uczestniczkę

Podjęła wyzwanie! Beata Chmielowska-Olech wystąpi w nowym show TVP „Star Voice. Gwiazdy mają głos” - informuje Flesz. A kto je poprowadzi?

W takiej roli jeszcze jej nie widzieliśmy. Beata Chmielowska-Olech (44), prezenterka „Teleexpressu”, wystąpi w nowym muzycznym show TVP 2 „Star Voice. Gwiazdy mają głos”! Jedenaście znanych osób (dziennikarze, aktorzy i sportowcy), pod okiem profesjonalnych nauczycieli śpiewu, będzie przygotowywać się do występów. Ich dokonania oceni jury (a będą to Helena Vondrackova, Majka Jeżowska oraz Mariusz Kałamaga, ale to widzowie zadecydują, kto zwycięży w danym odcinku. Uczestnicy będą walczyć o statuetkę Diamentowego Mikrofonu oraz nagrody o łącznej wartości 200 tys. złotych, które przekażą na cele charytatywne.

Program poprowadzą aktorka Michalina Sosna i były hokeista Mariusz Czerkawski. Jak Beata Chmielowska-Olech poradzi sobie w roli wokalistki? O tym przekonamy się już 28 lutego podczas premierowego odcinka show.

Zobacz także: "Sanatorium Miłości" wciąż jest hitem TVP? Wyniki oglądalności nie pozostawiają złudzeń

Więcej - w nowym Fleszu!

W jury zobaczymy Majkę Jeżowską.