Wiemy, czy Kamil Lemieszewski otrzymał już pieniądze z wygranej w "Big Brotherze"!

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia Kamil Lemieszewski, zwycięzca drugiej edycji "Big Brothera", wyznał w rozmowie z Party.pl, że nie otrzymał pieniędzy za udział w programie i za zwycięstwo. Jak sam wyznał, "został bez grosza":

Jak sytuacja wygląda teraz?

Okazuje się, że tuż po naszym głośnym wywiadzie, w Wigilię, wynagrodzenie za sam udział w show w dużej części trafiło na konto Kamila. Jutro aktor ma odebrać samochód, zaś główną wygraną, czyli 100 tysięcy złotych, w okolicach 20 stycznia! Lemieszewski wyznał Party.pl, że ta kwota zostanie pomniejszona o podatek:

Dostałem część wynagrodzenia w dzień wigilijny (3/4), a jutro odbieram samochód. Co do nagrody - nie jest to kwota 100 tys. złotych, tylko kwota pomniejszona o podatek za samochód i nagrodę pieniężną. Sponsor i produkcja nie pokrywają podatku - wyjaśnił nam Kamil.