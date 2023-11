W polskiej edycji "Milionerów" padła kolejny raz główna nagroda. A nową milionerką została pani Katarzyna Kant-Wysocka z Gdańska. Wcześniej wygrali Krzysztof Wójcik (marzec 2010 roku) i Maria Romanek (marzec 2018 roku). Milion niby już jest w kieszeni, ale zaraz, zaraz... Od wygranej trzeba zapłacić podatek. Ile on wynosi?

Ile pani Katarzyna będzie musiała zapłacić podatku?

Od wygranej na loterii czy w konkursie trzeba zapłacić podatek. Obowiązek odprowadzenia podatku ciąży na organizatorze gry, jednak kwota podatku zwykle jest potrącana z wypłaty dla wygrywającego.

Wygrana w grze, konkursie, loterii itp. należy do dochodu osoby fizycznej, podlegającemu opodatkowaniu na mocy ustawy o podatku dochodowym, prowadzi więc do powstania obowiązku podatkowego. Obowiązuje podatek zryczałtowany w wysokości 10% wartości nagrody. Zapłaci go pani Katarzyna.

Jak to działa?

Jak to działa? Stawka podatku wynosi 10%. Jest on opłacany przez organizatora konkursu czy loterii, który jest płatnikiem podatku, natomiast podatnikiem, czyli osobą obciążoną obowiązkiem podatkowym, jest wygrywający.

Organizator powinien pobrać należny podatek i odprowadzić go we właściwym dla siebie urzędzie skarbowym. W praktyce w przypadku wygranych pieniężnych dojdzie do potrącenia 10% wartości wygranej, natomiast gdy w grę wchodzi nagroda rzeczowa – organizator konkursu czy loterii powinien przed jej wydaniem pobrać od wygrywającego odpowiednią kwotę, stanowiącą 10% wartości wygranego przedmiotu.

Pani Katarzyna wygrała milion trzeci raz w historii „Milionerów".

