Kamil z "Big Brothera" podjął bardzo ważną decyzję w sprawie związku z Ewą! "Albo grubo albo wcale"

Co słychać u Kamila Lemieszewskiego, zwycięzcy ostatniej edycji programu "Big Brother"? Zarówno w jego życiu zawodowym i prywatnym dzieje się bardzo dużo! W dzisiejszym "Dzień Dobry TVN" Kamil ogłosił, że po kilku latach spędzonych w Wielkiej Brytanii wraca do Polski. I to dla Ewy Kępys, w której jest zakochany!

Kamil Lemieszewski wraca do Polski dla Ewy!

Kamil Lemieszewski przed udziałem w programie „Big Brother” 7 lat mieszkał w Londynie obok Greenwich Park. Do stolicy Anglii przyjechał z jedną walizką. Jednak szybko zaczął rozwijać tam karierę aktorską - dzięki regularnym udziałom w castingach zagrał w takich produkcjach jak "Król Artur" (rola Merlina), czy ”Aladyn" (tancerz), a nawet filmie biograficznym o Michaelu Jacksonie. Tam też szlifował zdolności cyrkowe, które ostatnio wykorzystał podczas występu przed brytyjską arystokracją w hrabstwie Norfolk! Jednak jego przygoda z Londynem dobiega końca. A to wszystko za sprawą Ewy, którą poznał w „Big Brotherze”. To dla niej chce wrócić do Polski i zamieszkać z nią w Warszawie.

Ewa jest moją miłością, kobietą, a zarazem moim domem, a tam gdzie moja kobieta, tam mój dom. Wracam do Warszawy, wracam do Ewy. Gdziekolwiek by była, tam ja jadę - powiedział w „Dzień dobry TVN” Kamil.

A potem dodał:

Urzekła mnie swoją inteligencją, poczuciem humoru, także urodą i mamy dużo wspólnego.

Kiedy został zapytany, czy to uczucie na wiele lat, zdradził:

Uważam że tak, albo grubo albo wcale.

Zawodowe plany Kamila Lemieszewskiego

Co się dzieje w życiu zawodowym Kamila? Lemieszewski poprowadził niedawno premierę krótkometrażowego film "Dom Artysty" w reżyserii Dawida Grzesika. Nam zdradził, że razem z Dawidem pracują już nad dwoma filmami, w których gra główne role - "Bezimienny" oraz "Wieśmin z Podlasia". Fragmenty tego pierwszego można zobaczyć już na jego Instagramie! Czekamy!

Kamil wystąpił niedawno m.in. przed księżniczką Charlotte!

Niedawno Kamil wystąpił w roli konferansjera i poprowadził premierę filmu "Dom Artysty" w Warszawie.

Fragment filmu "Bezimienny" z Kamilem!