Wielkie zmiany związane z finałem "Love Island 8”. Pierwsza taka sytuacja w historii show

Już w niedzielę, 9 października widzowie będą mogli zobaczyć finał "Love Island" i poznać zwycięzców. Ostatni odcinek szóstej edycji randkowego show jeszcze przed emisją wywołuje skrajne emocje. Fani mają wiele zastrzeżeń co do finałowego składu. Produkcja postanowiła jeszcze bardziej podgrzać atmosferę dzień przed finałem. Zapowiedzieli zmiany. "Love Island 6": W show może pojawić się nowy prowadzący? Po ogłoszeniu finałowych par "Love Island" wybuchła burza , ale to jeszcze nie koniec emocji. Szósta edycja może zakończyć się jedną wielką niespodziankę. To przynajmniej sugeruje produkcja. Jak się okazuje, ostatni odcinek randkowego show może poprowadzić ktoś inny niż Karolina Gilon! Zobacz także: "Love Island 6": Fani są wściekli na Kamila: "Sara powinna wstać i powiedzieć, że odchodzą" "Love Island. Wyspa miłości” - Zmiany, zmiany, zmiany. Finałowy odcinek 6. edycji Love Island będzie... zaskakujący. Kto poprowadzi finał na Wyspie Miłości? - czytamy. W dodatku w finałowym odcinku "Love Island" ma pojawić się niespodziewany gość. Myślicie, że będzie to uczestnik lub uczestniczka, którzy opuścili już show? A może jedna z gwiazd show-biznesu, która zastąpi Karolinę Gilon ? Spodziewajcie się niespodziewanego. W finałowym odcinku 6 edycji pojawią się prawdziwe wyznania miłości Islanderów, ale także ktoś, kto zaskoczy swoją obecnością. Czy Karolina Gilon poprowadzi Finał Love Island? - czytamy. Zobacz także: "Love Island 6": Za nami półfinał show! To te pary przechodzą do wielkiego finału edycji Będziecie oglądali finał "Love Island" ?