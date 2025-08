Margaret wraca do „The Voice of Poland” po sześciu latach przerwy!

Reklama

Margaret wraca do „The Voice of Poland” po sześciu latach!

Margaret, piosenkarka znana ze swojego wyrazistego stylu i wcześniejszego udziału w programie, wraca na trenerskie stanowisko w 16. edycji „The Voice of Poland”. Oficjalną informację o jej powrocie ogłosiła Dominika Matuszak w programie „Pytanie na Śniadanie” emitowanym na antenie TVP2. Dla fanów to ogromna niespodzianka, ponieważ Margaret nie pojawiała się w tej roli od sześciu lat.

Artystka sama przyznała w nagranym specjalnie na tę okazję wideo:

Tak szczerze, to marzyłam, żeby to powiedzieć już od dłuższego czasu – wracam do 'The Voice of Poland'. Bardzo się cieszę, że po sześciu latach znowu mogę zasiąść na tym fotelu.

Zmiany w składzie jurorskim 16. edycji show

Nowa edycja „The Voice of Poland” przyniesie nie tylko powrót Margaret, ale także istotne zmiany w składzie jury. Z programem pożegnali się: Lanberry, duet Tomson i Baron oraz Natasza Urbańska. Ich miejsce zajmą nowe twarze, w tym Margaret, która jak podkreśliła, przez ostatnie sześć lat intensywnie pracowała nad swoim rozwojem artystycznym, muzycznym i osobowościowym.

Po ogłoszeniu odejścia Lanberry, w mediach zaczęły pojawiać się spekulacje dotyczące jej potencjalnej następczyni. Wymieniano takie nazwiska jak Doda, Ewa Farna, Edyta Bartosiewicz i Marina Łuczenko-Szczęsna. Ostatecznie to jednak Margaret ponownie zasiądzie w czerwonym fotelu.

Kim była Margaret w 10. edycji i co osiągnęła?

Margaret po raz pierwszy zasiadła w roli trenerki w 10. edycji „The Voice of Poland”. Towarzyszyli jej wtedy Kamil Bednarek, Michał Szpak oraz duet Tomson i Baron. Mimo debiutu w tej roli artystka osiągnęła znakomity wynik – jej podopieczny, Tadeusz Seibert, zajął wówczas trzecie miejsce w programie.

W specjalnym nagraniu, zapowiadającym jej powrót, Margaret wróciła wspomnieniami do tamtych czasów:

Pamiętam, że te sześć lat temu to był taki bardzo burzliwy moment w moim życiu, zarówno osobistym, jak i zawodowym. Dlatego cieszę się, że ta burza minęła, i że teraz ładnie świeci słońce.

Emocjonalne wideo Margaret i zapowiedź powrotu

Powrót Margaret do „The Voice of Poland” został ogłoszony nie tylko w programie „Pytanie na Śniadanie”, ale także przez samo wideo nagrane przez artystkę. W materiale, który błyskawicznie obiegł media społecznościowe, Margaret dzieliła się swoimi przemyśleniami i emocjami związanymi z powrotem do telewizyjnego show:

Przez te sześć lat bardzo mocno inwestowałam w swój rozwój artystyczny, muzyczny, osobowościowy. Dlatego tym bardziej chcę i nie mogę się doczekać, żeby podzielić się tym, czego się nauczyłam przez te lata.

Nagranie pokazało nie tylko podekscytowanie artystki, ale i jej zaangażowanie w nową edycję programu. Powrót Margaret do „The Voice of Poland” po 6 latach z pewnością przyciągnie uwagę widzów.

Premiera i prowadzący nowej edycji „The Voice of Poland”

Premierę 16. edycji „The Voice of Poland” zaplanowano na 6 września. Program będzie emitowany na antenie TVP2. Poprowadzą go Paulina Chylewska oraz Maciej Musiał, którzy znani są z wcześniejszych występów w roli gospodarzy programu.

Zmiany w składzie trenerskim i emocjonalny powrót Margaret sprawiają, że nadchodząca edycja zapowiada się wyjątkowo emocjonująco. Fani z niecierpliwością oczekują, jak artystka poprowadzi swoją drużynę i jakie talenty odkryje tym razem.

„The Voice of Poland TVP2” w nowej odsłonie może być prawdziwym hitem jesiennej ramówki. Czy Margaret ponownie doprowadzi swojego podopiecznego do podium? O tym przekonamy się już we wrześniu.

Reklama

Zobacz także: Zmiany w The Voice Kids! Smutne wieści dla fanów