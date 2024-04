Fani programu "Taniec z Gwiazdami" mają w sobie mnóstwo emocji po ostatnich wydarzeniach związanych z show. Niedawno nadeszły przykre wieści o tym, że Dagmara Kaźmierska rezygnuje z programu, chwilę później została przywrócona para, która odpadła w poprzednim odcinku, a teraz? Fani nie mogą pogodzić się z jednym. O co chodzi? Sprawdźcie szczegóły!

Widzowie "Tańca z Gwiazdami" chcę powrotu jeszcze jednej pary

Chwilę po tym, jak media obiegła przykra informacja o tym, że Dagmara Kaźmierska ma złamane żebro i musi zrezygnować z programu "Taniec z Gwiazdami" w sieci aż huczało od komentarzy fanów. Jedni wyrażali współczucie dla Królowej życia, inni zaś spekulowali, że jej odejście było ustawione i wcale nie chodzi o złamanie żebra, a jedynie o zbyt duży hejt skierowany na Kaźmierską. Fani zadawali sobie jeszcze jedno pytanie - jak potoczą się losy pozostałych uczestników podczas ćwierćfinałowego odcinka tanecznego show? Produkcja szybko zaskoczyła wszystkich i przywróciła do "Tańca z gwiazdami Sarę Janicką oraz Krzysztofa Szczepaniaka, którzy odpadli z programu w minioną niedzielę.

Teraz fani programu apelują do produkcji programu i domagają się powrotu jeszcze jednej pary, mianowicie Aleksa Mackiewicza i Izabeli Skierskiej:

Fajnie, że Krzyś i Sara wracają, ale jeszcze przydałoby się, żeby wrócił faworyt- Aleks Mackiewicz

Powinien wrócić Aleks i Iza. Byli najlepsi i niesłusznie odpadli z tzg - piszą fani.

Myślicie, że Aleks Mackiewicz i Izabela Skierska powinni być przywróceni do programu? Mimo wszystko apel fanów raczej wydaje się być niemożliwy do spełnienia, ponieważ zgodnie z regulaminem "Tańca z gwiazdami" na miejsce pary, która dobrowolnie opuszcza program, wchodzi duet, który jako ostatni pożegnał się z show i zgodził się na powrót. W tym przypadku byli to Krzyś i Sara, więc raczej nie ma szans, aby w programie znów pojawili się także Iza i Aleks.

Przypominamy, że w walce o Kryształową Kulę pozostało jedynie 5 par. W ćwierćfinałowym odcinku uczestnicy zatańczą po dwa tańce, w tym jeden z bliską im osobą. Fani na pewno żałują, że nie zobaczą jednak Dagmary Kaźmierskiej, która miała zatańczyć z synem Conanem. Jednak na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" pojawi się Kevin Mglej, który będzie towarzyszył Roksanie Węgiel. Widzowie zapewne nie mogą doczekać się ich występu i liczą, że może być to romantyczna rumba.

Komu teraz najbardziej kibicujecie?

