Ważna zmiana w emisji nowej edycji "Dance Dance Dance"! Program nie będzie już pokazywany w sobotę?!

Już wkrótce ruszy najnowsza edycja "Dance Dance Dance". Trzecia seria tanecznego show z udziałem gwiazd trafi do wiosennej ramówki TVP. Wszystko wskazuje jednak na to, że władze stacji podjęły decyzję o zmianie w emisji programu. Do tej pory widzowie mogli oglądać program w soboty, teraz jednak ma się to zmienić!

Zmiana w emisji "Dance Dance Dance"

Zaledwie kilka dni temu władze TVP zdradziły, kto wystąpi w trzeciej edycji "Dance Dance Dance". Okazało się wówczas, że w show pojawią się m.in. Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony", Roksana Węgiel, Damian Kordas i Stanisław Karpiel-Bułecka. Producenci do tej pory nie ujawnili, kiedy odbędzie się premiera najnowszej odsłony "Dance Dance Dance", ale ostatnio zrobiła to jedna z uczestniczek programu! Marta Paszkin, którą widzowie doskonale znają w ostatniej edycji "Rolnik szuka żony" w komentarzach na Instagramie napisała, że pierwszy odcinek zobaczymy już w pierwszy piątek marca!

5.03 pierwszy odcinek 😉- zdradziła Marta.

Do tej pory program "Dance Dance Dance" był emitowany w soboty i ruszał ok. godziny 20:05. Czy teraz show zostało przeniesione na piątkowe wieczory? Portal wirtualnemedia.pl informuje również, że taneczne show będzie najprawdopodobniej pokazywane w piątki po serialu "Barwy szczęścia".

(...) premierowe odcinki trzeciego sezonu „Dance Dance Dance” Dwójka emitować będzie w nowym paśmie, w piątki o godz. 20.45- informuje portal wirtualnemedia.pl.

Przypominamy, że ostatnio okazało się, że w trzeciej edycji programu w jury zabraknie Anny Muchy i Roberta Kupisza. Nastąpiły również zmiany wśród prowadzących - w tanecznym show nie pojawią się już Tomasz Kammel i Tamara Gonzales Perea.

Marta Paszkin zdradziła, że "Dance Dance Dance" ruszy w piątek 5 marca.

Do tej pory program był emitowany w sobotę.