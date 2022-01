"Warsaw Shore": Mała Ania urodziła. Pokazała zdjęcie dziecka i zdradziła imię 

Mała Ania z "Warsaw Shore" niedługo zostanie mamą! Właśnie potwierdziła, że spodziewa się swojego pierwszego dziecka! Na Instagramie pokazała zdjęcie z USG i opublikowała wzruszający wpis skierowany do dziecka. Czy zdradziła czy spodziewa się chłopca czy dziewczynki? Zobaczcie, co napisała szczęśliwa mama! Zobacz także: "Hotel Paradise": Ola poznała Michała dzięki bratu! Paweł Hałabuda wystąpił w Warsaw Shore! Mała Ania z "Warsaw Shore" spodziewa się dziecka Rodzina "Warsaw Shore" znowu się powiększa. Jako pierwsi swoje dzieci na świecie przywitali Eliza i Paweł Trybsonowie. Niedługo później ojcem został także Paweł z pierwszej edycji, a teraz szczęśliwą nowiną pochwaliła się Mała Ania, jednak z najpopularniejszych uczestniczek kontrowersyjnego show MTV. Mała Ania zaskoczyła wszystkich zdjęciem USG, którym postanowiła się podzielić i poinformować fanów, że niedługo zostanie mamą po raz pierwszy. W sieci zamieściła wpis, który skierowała do swojego dziecka: Cześć Skarbie ❤️ jesteś spełnieniem naszych marzeń ! Bardzo Cię z tatusiem kochamy i czekamy na Ciebie ❤️ @kornik_ksw Jak na razie nie wiadomo czy Mała Ania urodziny syna czy córkę. Dumnym przyszłym ojcem jest Artur Sowiński, zawodnik KSW. Fani już wcześniej domyślali, że Mała Ania może być w ciąży i pytali ją o to w komentarzach: Między innymi dlatego też postanowiłam powiedzieć o tym teraz, bo żyć mi nie dawaliście. Uważam ze takie rzeczy powinny wychodzić ode mnie a nie z waszych domysłów. Dziękujemy ;) - napisała Mała Ania - Zobaczysz, że ta mała istotka przysłoni Ci cały świat. Problemy, które teraz może miałaś będą drobnostką (...) Będziesz wspaniałą mama, tata może być dumny już ! ♥️...