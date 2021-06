Waleria z "Love Island" rozstała się z Piotrem? Uczestniczka postanowiła odpowiedzieć zmartwionym fanom

Waleria i Piotr z "Love Island" byli zdecydowanie najmocniejszą parą programu tuż obok Caroline i Mateusza. Show przegrali różnicą zaledwie dwóch procent. Fani bardzo uwierzyli w tę parę i póki co, nie czuli się zawiedzeni. Waleria i Piotr często pokazywali wspólne zdjęcia, nagrania, zabawne InstaStory. Ostatnio jednak sprawa nieco się zmieniła, Waleria wstawiała posty, na których Piotra brakowało i na odwrót. Czy ta cisza oznacza, że para nie jest już razem? Oliwy do ognia dolała jeszcze sama Waleria, która pokazała się w zmienionej fryzurze. Uczestniczka zrezygnowała z blondu i zmieniła diametralnie fryzurę...

Waleria z "Love Island" odpowiada fanom: "Zostawcie nas"

Gdy tuż po powrocie do Hiszpanii Waleria i Piotr wrócili do Polski, fani z radością śledzili, jak pięknie ich związek się rozwija. Krytykowali jednak Walerię za to, że chce się przypodobać Piotrowi, zmieniając się dla niego w blondynkę (fani nawiązywali do wypowiedzi Piotra, który w programie mówił o tym, że woli blondynki), czy robiąc sobie dla niego tatuaż. Teraz gdy Waleria zdecydowała się zdjąć doczepy i wrócić do krótszych, brązowych włosów, sprowokowała fanów do kolejnych zaskakujących domysłów.

Okazało się, że fani, idąc tokiem myślenia, że zmiana fryzury to nowy etap w życiu, obawiali się, że to definitywny koniec w związku z Piotrkiem. Biorąc pod uwagę, że już wcześniej mieli takie podejrzenia, teraz nabrali wręcz pewności. Walerię zirytowały wszelkie insynuacje, dlatego zabrała głos w sprawie:

Jakie teorie spiskowe dostaje! - Waleria pokazała jedną z wiadomości od fanów: Nie jesteś z Piotrem, zmieniłaś kolor włosów - napisała fanka.

Zniecierpliwiona Waleria postanowiła więc odpowiedzieć:

Zmieniłam kolor włosów, bo mi się znudził Doczepy ściągnęłam, żeby włosy odpoczęły I było mi za gorąco Także zostawcie nas, jesteśmy razem!

Fani mogą więc odetchnąć z ulgą. Para wciąż jest ze sobą, a fakt, że nie pokazują się razem, ma związek z wyjazdem Walerii do rodziców, do Francji. Przez ostatnie dni Waleria relacjonowała swoje przygotowania do wylotu.

Waleria była już bardzo zdenerwowana pytaniami o jej związek. Postanowiła więc odpowiedzieć dobitnie na wątpliwości fanów. Ona i Piotrek wciąż są ze sobą!

waleria.szewczyk/Instagram

Waleria zdecydowała się na metamorfozę. Zrezygnowała ze swoich blond włosów z długimi doczepami, na rzecz powrotu do swojego, nieco tylko odświeżonego koloru. Fani połączyli zmianę koloru włosów z nowym etapem w życiu uczestniczki "Love Island".

waleria.szewczyk/Instagram

Waleria zapewniła, że u niej i Piotra wszystko w porządku. Parę czeka teraz rozłąka, ponieważ Waleria poleciała odwiedzić rodziców. Kiedyś Piotr deklarował, że chciałby także polecieć do Francji i poznać mamę i tatę ukochanej! Może jeszcze dołączy do Walerii?