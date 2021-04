"Love Island": Waleria jest blondynką! Zrobiła to dla Piotra. Fani w  szoku: "Serio, dla faceta włosy zmieniać?!"

Waleria i Piotr to finaliści "Love Island 3". Na prawdę niewiele brakowało, aby to właśnie oni wygrali trzecią edycję show. Po finale nie obyło się bez kontrowersji, szczególnie w momentach, w których widzowie dopatrywali się zazdrości w mimice Walerii, kiedy Caroline i Matt cieszyli się zwycięstwem.

Programowe pary po powrocie z luksusowej wilii uczą się wspólnego życia w szarej rzeczywistości. Waleria właśnie zdecydowała się na naprawdę mocną metamorfozę i przyznała, że zrobiła to dla Piotra! Uczestniczka postanowiła totalnie zmienić swój kolor włosów i zaprezentowała się w blondzie! Fanom nie do końca ta decyzja przypadła do gustu. Zobaczcie, jak dziś wygląda Waleria.

Zobacz także: "Love Island 3": Waleria i Piotrek rozstali się po programie? Jest komentarz uczestników hitu Polsatu!

Waleria z "Love Island 3" została blondynką. Zrobiła to dla Piotra

Waleria i Piotr starają się ułożyć swoje wspólne życie po programie. Widzowie "Love Island" nie do końca wierzyli, czy uczestnikom uda się przetrwać próbę czasu i pozostać w związku po powrocie z Hiszpanii. Nic dziwnego, że od razu "zasypali" uczestników pytaniami o potwierdzenie związku. Na odpowiedzi nie trzeba było długo czekać, ponieważ zarówno Waleria jak i Piotr szybko oznajmili, że są w związku i pielęgnują swoją relację.

Okazuje się, że Waleria dla Piotra jest w stanie zrobić naprawdę wiele. Właśnie zaskoczyła fanów ogromną metamorfozą. Po jej krótkich czarnych włosach nie ma śladu! Ukochana Piotra pozuje w długich blond włosach, a uważni fani "Love Island" doskonale wiedzą, że właśnie w takie podobają się uczestnikowi.

Jak wam się podobam w takiej wersji ? #grrrrr - zapytała na Instagramie

Fani zupełnie nie spodziewali się takiej przemiany! Od razu dopytali czy ta decyzja to ukłon w stronę upodobań Piotra:

- To dla Piotra blondi ?😜

- oczywiście, że tak - odpowiedziała Waleria

Mimo tego, że część fanów zachwycona jest metamorfozą Walerii, do niektórzy uważają, że nie powinna zmieniać się dla Piotra:

- serio dla faceta włosy zmieniać? 😳

- ponoć lubił przedtem blondynki 😘

- to samo pomyślałam. Musi mieć niskie poczucie własnej wartości skoro robi włosy na blond bo facet lubi blondynki...

- Wy łykajcie wszystko jak pelikany 🤣 Nawet jak zrobiła dla Piotrka to nie jest to wasz interes 😊

- przecież widać, że to peruka 🤦🏻‍♀️ wszystko łykacie jak pelikany

Zobacz także: "Love Island 3": Stella i Piotr ruszą z własnym biznesem w Warszawie?! Nie uwierzycie, co planują!

Waleria z "Love Island" pokazała się w blond włosach. Przyznała, że zrobiła to dla Piotra. Podoba Wam się w takiej wersji?

A może wolicie naturalną wersję Walerii?