Waldemar z 10. edycji „Rolnik szuka żony” z pewnością nie spodziewał się tak nieprzyjemnych konsekwencji, gdy okazało się, że utrzymuje kontakt z tajemniczą kobietą spoza programu. Mimo że wyjaśnił wszystko swoim kandydatką, internauci wciąż nie mogą mu tego zapomnieć. Rolnik już raz odniósł się do całej sprawy bez skutku i teraz zrobił to ponownie. Padły stanowcze słowa.

Waldemar z „Rolnik szuka żony” nie wytrzymał. Ma wiadomość do hejterów

Waldemar z „Rolnika szuka żony” podpadł widzom, którzy nie dają mu zapomnieć o jego nieuczciwym zachowaniu w stosunku co do swoich kandydatek. Okazało się, że rolnik utrzymywał kontakt z kobietą spoza programu, o czym dowiedziała się produkcja, która zapytała go o wyjaśnienia. Uczestnik programu postanowił opowiedzieć o wszystkim swoim kandydatką, jednak widzowie uznali, że ukrył przed nimi istotne fakty. Ostatnio Waldemar z „Rolnik szuka żony” zabrał głos i wyjaśnił swój punkt widzenia — to jednak nie zmieniło opinii internautów na jego temat. 41-latek ponownie odniósł się do całej tej sprawy i przekazał wiadomość do krytykujących go osób.

Na Instagramie Waldemara z „Rolnik szuka żony” pojawiło się nowej zdjęcie z wakacji. Rolnik jest na nim uśmiechnięty i nie bez powodu. 41-latek napisał post do krytykujących go osób, twierdząc, że nigdy ten uśmiech nie zniknie z jego twarzy.

Grunt to pozostać sobą i uśmiechać się, bo życie mimo swych nieprzewidywalnych torów jest piękne. Zaznaczam: ten uśmiech z mojej twarzy nie zniknie, bo mam z czego się cieszyć. Jeśli są tacy, którzy myślą, że radość na mojej twarzy zniknie, bo coś sobie tam piszą, to się jeszcze zdziwią, jak radosny i szczęśliwy jestem — napisał Waldemar.

A wy co myślcie o postawie Waldemara z „Rolnik szuka żony”? Sądzicie, że internauci powinni mu w końcu odpuścić?