Choć związek Waldemara i Doroty z "Rolnik szuka żony" początkowo budził wiele emocji wśród fanów, mogłoby się wydawać, że ostatecznie para zdobyła sporą sympatię widzów. Nie jest jednak tajemnicą, że zakochani muszą również mierzyć się z nieprzychylnymi komentarzami. Jak na nie regują? Dorota opublikowała jedno zdjęcie i wszystko stało się jasne!

Dorota i Waldemar to para znana z 10. edycji "Rolnik szuka żony", która budzi chyba największe kontrowersje w minionej odsłonie show. Ich związek nie był dla widzów oczywisty, bo Waldemar najpierw stworzył parę z Ewą, a dopiero w finale programu okazało się, że rolnik postanowił kontynuować znajomość z Dorotą.

Nic zatem dziwnego, że widzowie w różny sposób odebrali wieści o związku Waldemara i spekulowali na temat intencji rolnika, a ostatnio w sieci regularnie pojawiały się komentarze oceniające prawdziwość jego uczuć względem ukochanej. Czy najnowsze ujęcie opublikowane przez Dorotę z "Rolnika" to wymowna odpowiedź na te głosy? Zobaczcie sami!

Oprócz szerokiego uśmiechu Doroty z "Rolnika", uwagę zwraca również dobór muzyki do ujęcia opublikowanego na InstaStories. Ukochana rolnika zdecydowała się bowiem na wykorzystanie fragmentu popularnego utworu Krzysztofa Krawczyka o wymownym tytule "Uśmiechem przywitaj dzień".

Przypomnijmy, że ostatnie wpisy Doroty i Waldemara z show TVP spotkały się z dość zróżnicowanym odbiorem - spore grono fanów pisało wprost, że nie winszują tej parze długiej, wspólnej przyszłości.

Dorota natomiast już jakiś czas temu podkreśliła wymownie, że odcina się od negatywnych komentarzy na temat jej i Waldemara, publikując na InstaStories wymowny cytat.

Pamiętaj, że nie to co masz, a to jak innych traktujesz określa Ciebie jako człowieka. Szacunku i miłości nie kupisz, to jest gratis, na który pracujesz całe życie. Można być nikim mając wszystko i kimś, nie mając praktycznie nic. Niewidzialna waluta określająca wartość człowieka...

- pisała niedawno Dorota z ''Rolnik szuka żony''.