Artur z "Rolnik szuka żony" urzekł wiele kobiet, które miały nadzieję, że rozkochają go w sobie. Uczestnik zaprosił trzy piękne kandydatki do swojego gospodarstwa, które mają okazję lepiej go poznać. Każda ma nadzieję, że to właśnie ona będzie jego wybranką, ale nikt nie spodziewał się tego, że żadna z nich może nią nie zostać. 29-latek przez swoją nieuwagę mógł zdradzić, jak potoczyły się losy programu. Czy Artur nadal jest singlem po programie?

Artur z "Rolnik szuka żony" nie znalazł miłości? Ten szczegół wiele zdradza

Artur z 10. edycji "Rolnik szuka żony" zdecydowanie przypadł do gustu wielu kobietom i widzom, którzy mają nadzieje, że odnajdzie swoją miłość w programie. Rolnik zaprosił trzy dziewczyny do swojego gospodarstwa: Blankę, Sarę i Olę. Kandydatki rolnika miały już okazje sprawdzić się przy pracy na gospodarstwie, była to też idealna okazja, aby się do niego zbliżyć.

Kandydatka, która podoba mu się nieco bardziej niż inne to Sara, natomiast Blanka inicjuje z nim największy kontakt, a Ola z kolei idealnie odnajduje się na wsi. 29-latek ma trzy piękne kobiety, które walczą o jego serce, ale okazuje się, że jest duża szansa, że nie znalazł swojej wybranki. Na oficjalnym profilu Artura w mediach społecznościowych można zauważyć jego status, który określa go jako "wolnego". Czy to oznacza, że żadna z kandydatek nie została jego życiową partnerką?

Widzowie programu wciąż jednak poszukują wskazówek, które zdradzą im więcej o tym, jak potoczyły się losy uczestników. Fani "Rolnik szuka żony" znają już pierwszą parą dziesiątej edycji i stawiają, że jest nią Artur i Blanka. Warto podkreślić, że są to tylko domysły, a prawdę poznamy dopiero na koniec programu. Nie jest również powiedziane, że 29-latek zdecyduje się na jakąkolwiek z kandydatek, co wyjaśniałoby jego status w mediach społecznościowych.

A wy myślicie, że któraś z kandydatek zdobyła serce Artura z "Rolnik szuka żony", czy może uczestnik zdecydował się na życie singla? Dajcie nam znać w komentarzach.