Waldemar i Dorota z "Rolnik szuka żony" jeszcze nie zamieszkali razem i obecnie zdecydowali się na związek na odległość. Para widuje się raz na dwa tygodnie i często nawet wspólne wyjścia na imprezy są uniemożliwione, co miało miejsce podczas balu karnawałowego, na którym zabrakło Doroty. Teraz Waldemar zaskoczył nowym zdjęciem i pokazał, jak spędza wieczory, kiedy partnerki nie ma obok niego. Zaskoczeni?

Reklama

Waldemar z "Rolnika" pokazał, jak spędza wieczory bez Doroty

Już we wrześniu kolejna, 11. edycja programu "Rolnik szuka żony", a tymczasem nadal jest głośno o uczestnikach jubileuszowego sezonu. Bez wątpienia to właśnie Waldemar został gwiazdą 10. edycji "Rolnika" i zdecydowanie jest najbardziej aktywnym uczestnikiem, który chętnie organizuje kolejne Q&A, live'y i publikuje kolejne relacje, zdradzając, co dzieje się w życiu jego i Dorotki. Para jest już razem niemal pół roku, ale do tej pory odległość sprawiła, że nie mogą widywać się zbyt często. Już w czerwcu ma się to jednak zmienić. Dorota z "Rolnika" po zakończeniu roku szkolnego swojego syna zamierza przeprowadzić się do Waldemara, o czym poinformował sam rolnik podczas Q&A.

Teraz Waldemar, który wieczorami może odpocząć po zakończonej pracy w gospodarstwie, właśnie pokazał, jak spędza czas. Okazuje się, że Waldemar z "Rolnik szuka żony" wolny wieczór poświęcił na naprawdę długi seans filmowy.

Wieczorny maraton z 'Nocą' w tytule napisała Waldemar w relacji na Instastory

Instagram @c5waldi_passion_farmer

Zobacz także: Jakub z "Rolnika" pokazał wyjątkowe zdjęcie Anny i dzieci: "Tyle miłości"

Uczestnik 10. edycji chętnie udzielał też wywiadów mediom i nie ukrywa, że ma mnóstwo pasji, na które stara się znaleźć czas poza rolnictwem. Waldemar oprócz tańca i kina kocha też podróżować i niedawno ujawnił, że być może razem z Dorotką wybiorą się w rejs wycieczkowcem. Rolnik bardzo poważnie myśli o relacji z Dorotą i nie ukrywa, że z perspektywy czasu wie, kto powinien być jego pierwszym wyborem. Sądzicie, że niebawem na palcu Doroty pojawi się pierścionek zaręczynowy?

Zobacz także

Party.pl

Reklama

Zobacz także: Ania z "Rolnika" pokazała nagranie z noworodkiem. Co za słodziak

Waldemar z "Rolnik szuka żony" Facebook/Rolnik szuka żony