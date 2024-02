Waldemar z "Rolnik szuka żony" jest nie tylko pracowitym rolnikiem, ale i wybitnym kucharzem. Reporterka Party.pl postanowiła odwiedzić uczestnika show i sprawdzić, jak radzi sobie w kuchni. Rolnik przygotował tradycyjnego schabowego, a efektem finalnym sam był zaskoczony. Czy Waldemar nadawałby się na Masterchefa? Oceńcie sami!

Waldemar z "Rolnika" pokazał jak smaży schabowego

Waldemar zdobył popularność dzięki 10. edycji miłosnego hitu TVP, w którym wzbudziły sporo kontrowersji. Rolnik wybrał Ewe, ale szybko okazało się, że nie była to dobra decyzja, dlatego też postanowił odezwać się do Doroty, która przyjęła go z otwartymi ramionami. Para jest w związku na odległość, ale starają się widywać, jak najczęściej. Ostatnio Dorota z "Rolnika" pokazała, jak rozpieszcza Waldemara i pochwaliła się kadrami prosto z kuchni. Uczestniczka show przygotowała prawdziwy polski obiad: mielone i kapustę. Musimy przyznać, że Waldemar również bardzo dobrze radzi sobie w kuchni. Reporterka Party.pl postanowiła odwiedzić gospodarstwo Waldemara i przygotować razem z nimi schabowego. Jak mu poszło?

Od razu mówię, że nie jestem tam jakiś ''Masterchefem'', ogólnie czasami coś tam gotuje rzadko, ale zdarza mi się. Spróbujemy dzisiaj przygotować tradycyjnego, polskiego schabowego, albo jak to potocznie ludzie mówią schaboszczaka - rozpoczął Waldemar.

Waldemar z "Rolnik szuka żony" krok po kroku opowiadał, w jaki sposób przygotowuje swojego schabowego. Nie odbyło się również bez małych wpadek, ale efekt końcowy i tak zadowolił gospodarza. A wy jesteście ciekawi, jak rolnik radzi sobie w kuchni?

Sam siebie zaskoczyłem. No kurcze, jestem z siebie dumny, zadowolony - powiedział Waldemar.

Nie widzieliście jeszcze Waldemara z "Rolnik szuka żony" w akcji? Koniecznie obejrzyjcie nasz materiał wideo.

