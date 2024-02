Waldemar z "Rolnik szuka żony" opublikował poruszający wpis i zdradził, czego najbardziej mu brakuje. Rolnik wrócił wspomnieniami do wyjątkowego czasu w swoim życiu i pisze wprost, że tamten tydzień pełen atrakcji dał mu najlepsze wspomnienia. Dorota będzie zła? Już wszystko jasne!

Najbardziej charakterystyczną postacią 10. edycji "Rolnik szuka żony" bez wątpienia jest Waldemar. Rolnik nawet po zakończeniu przygody z programem nadal jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, gdzie zdradza, co obecnie dzieje się w jego życiu. Niedawno Waldemar informował, że przed wakacjami planują przeprowadzkę Doroty do jego gospodarstwa, a teraz zaskoczył wspomnieniami. Nie ma w nich mowy o partnerce. Okazuje się, że rolnik przypomniał sobie rejs po Morzu Śródziemnym i kiedy pogoda za oknem nas nie rozpieszcza, zatopił się w wyjątkowych wspomnieniach z Cannes, Genui, La Spezi czy Palma de Mallorca.

Patrząc, jaką mamy pogodę za oknem zebrało mi się na miłe wspomnienia z rejsu po Morzu Śródziemnym. Koniecznie trzeba sobie osłodzić w jakiś sposób to czym raczy nas klimat w naszej części Europy o tej porze. Zdecydowanie lepiej powspominać Europę Zachodnią i jej wszelkie atrakcje podczas tygodniowego rejsu statkiem wycieczkowym MSC Meraviglia. Rejsy wycieczkowe to jest To

napisała Waldemar pod filmikiem.