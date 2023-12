Tuż przed finałem 10. edycji "Rolnik szuka żony" widzowie podejrzewają, że to już koniec relacji Ewy i Waldemara. Uczestnik wywołał największe emocje w randkowym hicie Telewizji Polskiej, ale w programie zdarzyło się coś jeszcze, co wywołało spore zamieszanie. Chodzi o randkę Ewy i Waldemara i ich wspólne karaoke. Internauci piszą wprost, że produkcja mogła im tego zaoszczędzić:

Totalna katastrofa

Widzowie "Rolnik szuka żony" nie mogli znieść tego fragmentu z Ewą i Waldemarem

10. edycja "Rolnik szuka żony" powoli dobiega końca i z pewnością jest jedną z największą ilością nieoczekiwanych zwrotów akcji. Największą niespodzianką okazała się relacja Anny i Kuby, którym początkowo nikt nie dawał szans, a tymczasem oni już mówią o pierścionku zaręczynowym. W ostatnim odcinku para nawet wyznała sobie miłość, a tymczasem zaskoczeń nie brakowało też u Ewy i Waldka, który spędzili romantyczny weekend w Opolu. Para zwiedziła Operę Leśną, gdzie Ewa specjalnie dla Waldka weszła na scenę i zaśpiewała fragment utworu Kory. To mocno zaskoczyło internautów, którzy nie mają złudzeń, że Ewa chciała zaprezentować się na tej scenie, a jak wyszło? Komentarze są dość krytyczne:

Ewa śliczna jesteś, ale głosu to Ty nie masz napisała internautka ucząca emisji głosu

Kobieta piękna, ale gwiazdą muzyki nie zostanie

Kolejne emocje to występ Ewy i Waldemara podczas wspólnego karaoke. Ta sytuacja zdaniem widzów okazała się dość trudna do oglądania, bo choć Waldemar kocha muzykę i taniec, to podczas śpiewania nie do końca mu szło dobrze. Co ciekawe, oprócz krytycznych komentarzy pojawiły się też sugestie, że dla pary udział w programie to trampolina do kolejnych programów, a niektórzy żartują nawet, że Ewa może startować w konkursie Eurowizji.

Waldemar lepiej niech już nie śpiewa

Zaraz będą we wszystkich teleturniejach muzycznych

I już mamy reprezentantkę Polski na Eurowizję z ramienia TVP.

A Wy, jakie macie wrażenia po obejrzeniu karaoke w wykonaniu Ewy i Waldemara?

