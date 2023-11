Kolejny odcinek "Rolnik szuka żony" już za nami. W najnowszej odsłonie randkowego hitu odbyły się rewizyty więc Waldemar mógł odwiedzić Ewę i poznać jej rodziców. Co ciekawe, rolnik już na początku przyznał przed kamerą, że pojawiły się u niego pewne wątpliwości.

Zauważyłem, że Ewka jest troszkę taka jakby zagubiona, dużo analizuje, dużo rozmyśla. wyznał Waldemar.

Czy ich relacja przetrwa? Ewa przed kamerami zdradziła, co usłyszała od rolnika. Chyba żadna kobieta nie byłaby zachwycona takim wyznaniem.

Waldemar i Ewa z "Rolnik szuka żony" nie są pewni swojej relacji?

Waldemar to zdecydowanie jeden z najbardziej kontrowersyjnych uczestników jubileuszowej edycji hitu Telewizyjnej Jedynki. Na rolnika wylała się fala krytycznych komentarzy kiedy okazało się, że utrzymywał kontakt z kobietą spoza programu. O serce Waldemara początkowo walczyły trzy kandydatki: Anna, Dorota i Ewa. Dziś wiemy już, że rolnik postanowił kontynuować relację ze swoją faworytką, Ewą. Co ciekawe, w sieci pojawiły się ostatnio plotki, że Waldemar i Ewa z "Rolnik szuka żony" biorą ślub. Czy doniesienia internautów okażą się prawdziwe? Odpowiedź na to pytanie poznamy dopiero po wielkim finale, ale po emisji najnowszego odcinka możemy mieć pewne wątpliwości. Waldemar nie ukrywa, że zaczął zastanawiać się nad wspólną przyszłością z Ewą.

Lekkie obawy są, czy ona będzie w stanie zmienić życie swoje dla mnie i się ze swoim synem przeprowadzić i stworzyć rodzinę. Troszkę analizuję, przyznam, że przez te kilka dni analizuję to. Nie jest już taka nie wiadomo jaka euforia, po prostu człowiek na chłodno rozmyśla powiedział przed kamerami.

Ewa z kolei nie ukrywa, że potrzebuje czasu na poznanie Waldemara, który w prywatnej rozmowie zaskoczył ją pewnym wyznaniem. Wybranka rolnika zdradziła, co od niego usłyszała.

W jednej z rozmów z Waldkiem trochę wyniknęło, że nie do końca jestem takim typem urody jeżeli chodzi o preferencje Waldka. Ale też przez to nie odejmuję sobie, taka jestem i też nie chcę się zmieniać albo czuć presję, że muszę być taka i taka żeby się podobać. (...) Nie jestem taka, że wszystko biorę do siebie, ale w głowie zostaje. Mimo wszystko gdzieś tam człowiek wtedy trochę myśli... zdradziła Ewa.

W najnowszym odcinku "Rolnik szuka żony" Waldemar odwiedził swoją wybrankę i poznał jej bliskich. Rolnik pojawił się w domu Ewy z prezentami dla całej rodziny i wygląda na to, że zrobił na nich dobre wrażenie. Po rodzinnym spotkaniu przyszła pora na randkę tylko we dwoje. Ewa zabrała Waldemara do sanktuarium. Uczestniczka "Rolnik szuka żony" zabrała również głos ws. ewentualnych komentarzy, jakie mogą pojawić się po programie.

Decydując się na udział w programie liczyłam się z tym, że mogę być odebrana w sposób taki, że chcę sobie zrobić reklamę, bo śpiewam i chcę trafić do większej ilości osób. Ja to rozumiem i taki podejrzewam będzie odbiór, ale jak jest tak naprawdę wiem ja i ja mam swoje sumienie czyste. Chciałam poznać Waldka mówiła Ewa.

W trakcie rozmowy Waldemar zapytał Ewę, jak widzi ich wspólną przyszłość.

Jest nad czym myśleć nie? Trochę się znamy, trochę czasu spędziliśmy ze sobą. Jakieś wstępne przemyślenia masz odnośnie tego, co przeżyłaś przez te kilka dni? dopytywał rolnik.

Ewa po raz kolejny podkreśliła, że potrzebuje czasu na poznawanie się. Wybranka rolnika nie ukrywa jednak, że żałuje, że jego rodzina nie do końca ją zaakceptowała. Waldemar zapewnił jednak, że nikt nie będzie miał wpływu na jego decyzję i że chce kontynuować znajomość z Ewą.

Uważam, że rewizyta była bardzo udana, ja bym chciał dalej kontynuować znajomość z tobą, dalej się z tobą poznawać. Jak się zapatrujesz na to? zapytał Waldemar.

Ja uważam, że tak, że poznawać się możemy i to dużo uważam wniesie odpowiedziała Ewa.

Waldemar zaprosił Ewą na kolejne spotkanie, które tym razem ma się odbyć w Opolu. My już nie możemy doczekać się kolejnego odcinka! Jak myślicie, Ewa i Waldemar będą razem?

