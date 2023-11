Waldemar z "Rolnik szuka żony" to niewątpliwie jeden z najbardziej barwnych uczestników w historii programu. Jak już wiadomo, ostatnio rolnik podjął ostateczną decyzję dotyczącą wyboru kandydatki, z którą chce kontynuować znajomość. Wybór padł na Ewę i teraz do momentu finału programu wszyscy będziemy czekać w napięciu, czy tej dwójce udało się stworzyć zgodną relację.

Chociaż wszystkiego oficjalnie dowiemy się dopiero za kilka tygodni, to jednak fani "Rolnik szuka żony" próbują już teraz dowiedzieć się, co słychać u par, które możemy oglądać w programie. Ostatnio jeden z internautów nawet napisał wprost, że... Waldemar i Ewa szykują się do ślubu! Sprawdźcie szczegóły.

"Rolnik szuka żony 10": Waldemar i Ewa szykują się do ślubu?

Za nami niezwykle emocjonujący odcinek "Rolnik szuka żony", w którym poznaliśmy ostateczne wybory uczestników. Tym samym dowiedzieliśmy się, że Waldemar chce kontynuować relację z Ewą. Zdania widzów na temat tej dwójki są podzielone - jedni wieszczą im rychły koniec, inni wręcz przeciwnie. Jak ostatecznie potoczyły się losy tej dwójki? Jak już wspomnieliśmy, tego oficjalnie dowiemy się dopiero w wielkim finale "Rolnik szuka żony", jednak na instagramowym profilu rolnika właśnie pojawił się pewien komentarz, który daje nadzieje, że Waldemarowi i Ewie mogło się udać!

Waldemar Rolnik szuka żony 10 screen "Rolnik szuka żony" 10

Jedna z internautek pod najnowszym zdjęciem Waldemara na jego instagramowym profilu, zapytała wprost:

Czy jest Pan z Panią Ewa?

Oczywiście Waldemar nie mógł odpowiedzieć na to pytanie, bo do końca emisji 10. edycji "Rolnik szuka żony" uczestnicy nie mogą niczego zdradzać. Internautce odpowiedział za to inny obserwator Waldemara, który zaskoczył komentarzem na temat... rzekomego ślubu Waldemara i Ewy!

Z tego co wiem to tak, na Boże Narodzenie mają datę ślubu w USC

Instagram/c5waldi_passion_farmer

Czy te doniesienia okażą się prawdziwe? No cóż, na razie musimy się uzbroić w cierpliwość, bo niczego oficjalnie nie dowiemy się w tym momencie i musimy zaczekać do finału show. Koniecznie oglądajcie nowe odcinki 10. edycji "Rolnik szuka żony", aby zobaczyć na własne oczy, jak potoczyły się losy Waldemara i Ewy oraz innych uczestników!