Waldemar z "Rolnik szuka żony" nieustannie rozwija swoją relację z ukochaną Dorotą. Mimo wielu doniesień o ich rozstaniu para wciąż jest razem, a teraz zaskoczyli fanów nowym zdjęciem. Waldemar przejechał kilometry, żeby spędzić majówkę z wybranką serca. Tylko spójrzcie na te kadry!

Waldemar i Dorota z "Rolnik szuka żony" znowu razem!

Waldemar i Dorota poznali się w programie "Rolnik szuka żony". Choć początkowo mężczyzna ulokował swoje uczucia w innej uczestniczce to szybko zorientował się, że to właśnie z Dorotą chce tworzyć związek. Zarówno Waldemar, jak i Dorota są aktywni w mediach społecznościowych, ale rzadko można zobaczyć ich razem. Co ciekawe, niedawno media obiegła informacja o rzekomym rozstaniu Waldemara i Doroty, ale na szczęście doniesienia okazały się być fałszywym alarmem i para wciąż rozwija swoje uczucie. Niestety, póki co uczestnicy "Rolnik szuka żony" mieszkają osobno i dzieli ich 300km, jednak to nie jest dla nich wielką przeszkodą, co właśnie udowodnił Waldemar, który postanowił pojechać do swojej ukochanej, aby spędzić z nią weekend majowy.

Po 4h podróży wypoczynek na plaży z moim szczęściem - napisał zakochany Waldemar.

Waldemar i Dorota z "Rolnika" niedługo będą obchodzić swoją 8. miesięcznicę związku, o czym ostatnio poinformował mężczyzna. Co ciekawe, para już niebawem zamieszka razem i będą spędzali ze sobą każdą wolną chwilę. Waldemar powiedział ostatnio na swoim Instagramie, że trwają intensywne przygotowania i prace remontowe przed przeprowadzką Doroty. Widocznie mężczyzna pragnie zapewnić swojej wybrance najlepsze warunki mieszkalne:

Tak, rozpocząłem już przygotowania. Stare meble z pokoju dla chłopców już poszły, miejsce na nowy wystrój przygotowane. Ściany dostaną nowy kolor, a resztę ustalę z Dorotką i chłopakami - zdradził wówczas rolnik.

Fani zapewne odetchnęli z ulgą i są szczęśliwi, że relacja Waldemara i Doroty się rozwija, a para jest ze sobą bardzo szczęśliwa. My również kibicujemy uczestnikom programu "Rolnik szuka żony"!

