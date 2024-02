Waldemar zasłynął dzięki programowi "Rolnik szuka żony", gdzie od początku wzbudzał różne emocje. Wiele osób kibicowało mu w relacji z Ewą, a kiedy dowiedzieli się o związku z Dorotą zaczęli krytykować tę decyzję. W druga stronę było podobnie. Pomimo nieprzychylnych komentarzy rolnik cały czas z dystansem podchodził do całej sytuacji.

Waldemar z "Rolnik szuka żony" zrobi niespodziankę fanom

Waldemar z "Rolnik szuka żony" pomimo tego, że sezon, w którym występował już się, skończył, nadal utrzymuje dobre kontakty z fanami. Wraz z wybranką Dorotą wstawiają wspólne zdjęcia i organizują Q&A. Tym razem rolnik postanowił rozszerzyć swój kontakt z widzami i iść o krok dalej. To właśnie dzisiaj o godzinie 21:00 zrobi liva. Zanim podjął tę decyzję, poprosił swoich obserwatorów o wybranie daty, jaka im pasuje. Fani mieli do wyboru live w piątek, lub niedzielę, czyżby plany na sobotę to spotkanie z Dorotą? Fani wybrali piątkowy wieczór.

Cześć. Przede wszystkim chciałem podziękować, za uczestnictwo w naszej ankiecie odnoście live ze mną. Po dłuższym głosowaniu udało się ustalić termin. Większa część was była za dzisiejszym terminem - rozpoczął nagranie Waldemar.

W dalszej części InstaStories rolnik zaprosił ok. 21.00 na live i powiedział, że będzie chwilę wcześniej, aby wszyscy fani mogli spokojnie się zebrać.

Nie wiem, jak długo będę przeprowadzał tego liva. Zależy od tego, co będzie mówione, co będzie pytane. Postaram się poświęcić trochę czasu - powiedział Waldemar.

Rolnik dodał, że na początek myśli, że będzie to kilkanaście/ kilkadziesiąt minut. Poprosił fanów także o wyrozumiałość, podkreślając, że będzie to jego pierwszy live. Będziecie oglądali?

