Najnowsza edycja "Rolnik szuka żony" budzi spore emocje i duża w tym zasługa Waldemara. Uczestnik programu TVP właśnie przeżywa swoje pięć minut i dobrze o tym wie. Jego media społecznościowe zaczyna obserwować coraz więcej internautów. Rolnik twierdzi, że nie bierze negatywnych komentarzy do siebie i ceni kontakt z fanami. Ostatnio zwrócił się do nich ze specjalnym komunikatem. Zamierza pochwalić się powodami do szczęścia.

Waldemar z "Rolnika" ma radosne wieści

Prawdopodobnie wielu widzów ogląda show TVP właśnie ze względu na tego uczestnika. Niedawno Waldemar z "Rolnik szuka żony" ponownie zabrał głos na swój temat. Mężczyzna zaznaczył, że nikogo nie udaje i dlatego nie każdy go polubi, ale podkreślił, że nie zamierza się zmieniać. Teraz wrócił do fanów z podziękowaniami za to, że jest ich coraz więcej.

Dziękuję, kochani. Jest was już cztery tysiące. Cieszy mnie, że jesteście na moim profilu i śledzicie tak licznie, co się u mnie dzieje — zaczął Waldemar.

W dalszej części wpisu, który pojawił się na Instagramie, uczestnik programu TVP zapowiedział, że podzieli się z fanami radosnymi wieściami. Zaznaczył, że w jego życiu ostatnio dzieje się wiele dobrego. W najbliższym czasie zamierza zdradzić, co go tak cieszy.

Same dobre rzeczy się u mnie dzieją, uśmiech, siłę, wiarę, wytrwałość daje mi fakt, że jesteście ze mną. Na moim profilu chętnie dzielę się moimi pasjami, pracą, a i przyjdzie moment, że zobaczycie, wkrótce z jakiego powodu jestem tak bardzo szczęśliwy, radosny i spełniony. Przy osiągnięciu pięciu tysięcy wstawię próbkę mojego szczęścia — wyjaśnił.

Po każdym odcinku 10. edycji programu jego zachowanie jest szeroko komentowane w mediach społecznościowych. Dotyczy to również wpadek. Przypominamy, że Waldemar na randce z Dorotą z "Rolnika" aż dwa razy pomylił jej imię. Jak myślicie, co się takiego wydarzyło u jednego z najbarwniejszych uczestników show?