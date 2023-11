Waldemar z "Rolnik szuka żony" doskonale wie, że jego postać wzbudza największe emocje w 10. edycji programu. Rolnik już wcześniej zabrał głos i poinformował, że nie czyta krytycznych komentarzy na swój temat. Okazuje się, że do Waldemara dotarło jednak też sporo pozytywnych słów i uczestnik randkowego hitu Telewizji Polskiej serdecznie za nie podziękował i dodał coś jeszcze... Ta odpowiedź zaskakuje!

Waldemar z "Rolnik szuka żony" 10 znów zabrał głos w sprawie programu!

Waldemar z "Rolnik szuka żony" bez wątpienia stał się najbardziej kontrowersyjnym uczestnikiem programu, a oburzenie widzów wywołały nie tylko kontakty rolnika poza programem, ale też fakt, że na randce z Dorotą aż dwa razy pomylił jej imię. Choć kandydatka rolnika szybko wybaczyła mu tę pomyłkę, to widzowie nie byli już tak łaskawi i dość ostro ocenili zachowanie Waldemara. Okazuje się jednak, że nie wszyscy są oburzeni tym, co robi rolnik - Waldemar właśnie pochwalił się ciepłymi słowami, które do niego płyną. Na jedne z nich postanowił odpowiedzieć i napisał wprost:

Jestem sobą i nikogo nie udaje, choć zarzuca mi się wiele, ja się nie zmienię. Sam znam siebie najlepiej odpowiedział Waldemar

Co więcej, Waldemar opublikował w relacji na Instastory jeszcze jeden komentarz i nie ukrywa, że cieszą go pozytywne słowa na jego temat. Rolnik podziękował serdecznie za komplementy pod swoim adresem.

Bardzo Państwu dziękuję. Cieszę się, że są jednak ludzie, którzy mnie dobrze odbierają.

Sądzicie, że Waldemar faktycznie jest sobą? Niektórzy internauci sugerują, że udaje przed kamerą bohatera kina akcji...

