Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" nie ukrywa, że znalazła się naprawdę w trudnej sytuacji. Chodzi o jej córkę, która wymaga konsultacji stomatologicznej, jednak umówienie wizyty graniczy z cudem. Marta Paszkin mówi wprost w relacji na Instastory, że terminy w okolicy są dopiero na... styczeń. W sprawę zaangażował się tata Stefanii...

Takich problemów Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" nie przewidziała. Okazuje się, że w okolicy gdzie razem z Pawłem mieszkają, bardzo trudno dostać się do stomatologa dziecięcego, nawet w sytuacji, kiedy boli ząb i dziecko jest na lekach przeciwbólowych. Żona farmera podejrzewa, że jest to spowodowane bliską odległością od granicy z Niemcami, skąd przejeżdża mnóstwo osób na leczenie do Polski.

Nie lubię narzekać, ale tym razem zrobię to. Czy u Was też są takie problemy (...), żeby zapisać się do dentysty? I to nie na NFZ, na NFZ to nawet nie myślę, ale prywatnie. Chce się zapisać prywatnie do dentysty i termin oczekiwania styczeń. I weź tu sobie radź! Stefania ma sytuację podbramkową. Boli ją ząb, normalnie jest na lekach czasami. Ja nie wiem, co mam zrobić! Kiepsko. Dzisiaj to już chyba nie, ale jutro będzie jej tata dzwonił po Niemczech, bo my mamy blisko granicę, może też z tego to wynika, że po prostu u nas są takie terminy. To my Polacy pojedziemy w takim razie do nich się leczyć.

powiedziała Marta Paszkin.