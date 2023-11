W trzecim odcinku programu "Rolnik szuka żony" uczestnicy musieli wybrać trzy panie, które zaproszą do siebie na gospodarstwa. Pomóc miały im w tym randki, jednak nie zawsze ułatwiały one sprawę. Natomiast między jednym z rolników a dziewczyną starającą się o jego serce zaczęło rodzić się gorące uczucie. Co jeszcze działo się w trzecim odcinku programu? Zobaczcie!

Reklama

Rolnik szuka żony - rolnicy wybrali kandydatki

W 6. edycji programu "Rolnik szuka żony" miłości szukają Waldek, Jakub, Seweryn, Sławek i Adrian. W trzecim odcinku rolnicy musieli podjąć decyzję, które z pań zapraszają na swoje gospodarstwa. W wyborze pomóc miały im randki! Waldemar miał duży problem z podjęciem decyzji, które z pań w ogóle na nie zaprosić! Uczestnik odrzucił Anetę, Gosię i Wiolę. Na rzutki zaprosił Grażynę i Karolinę.

Nie było tego wow - powiedział Waldemar o uczestniczkach.

Z kolei kandydatki do serca Adriana musiały dla niego usmażyć naleśniki. Randka z Sewerynem była wielką zabawą. Rolnik i kandydatki grali w koło trudnych pytań. Dziewczyny zauważyły, że Seweryn faworyzuje jedną z nich. Była nią 22-letnia Marlena, która wyznała, że chce mieć minimum trójkę dzieci i kochającego męża.

- Mam wrażenie, że inne się boją, bo jestem ładna, ale wygląd to nie jest wszystko - wyznała Marlena. - Było z jedną coś tam, jakiś błysk w oku, ale na tę chwilę wszystkie są na równej pozycji - powiedział Seweryn.

Zobacz także: "Serce zabiło szybciej" Pierwsze randki w programie "Rolnik szuka żony". Seweryn znalazł tą jedyną?

Natomiast pięć kandydatek do serca Sławka próbowało budować karmniki. Jakub uczestniczki zaprosił do wspólnego gotowania sushi. Jeszcze przed randkami rolnik do domu zaprosił dwie uczestniki: Annę i Ewę.

Rolnicy zwlekali z podjęciem ostatecznej decyzji. Adrianowi, Jakubowi, Sławkowi i Sewerynowi udało się zaprosić po dwie i trzy kandydatki na wieś. 46-letni Waldemar z Mazowsza podjął decyzję, że żadnej z pań nie zaprasza do siebie! Wierzy, że po emisji odcinków z nim uda mu się poznać miłość.

Zobacz także

Niefajnie się zachował. Czemu wczoraj nie podziękował? Zastanawiam się w ogóle czy on szuka kogoś? - powiedziała jedna z odrzuconych kobiet.

Podsumowując, Jakub zaprosił Anię i Ewę. Serce Seweryna skradły Diana, Joanna i Marlena. Adrian wybrał Agatę, Wiolę i Ilonę (zaprosił ją przez internet). Z kolei u Sławka na gospodarstwie pojawią się Gosia, Natalia i Marta. Jesteście zaskoczeni decyzjami rolników?

Żadna z kandydatek nie wpadła rolnikowi w oko.

Adrian zaprosił jedną z dziewczyn na wieś przez internet.

Instagram