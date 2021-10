W "The Voice of Poland" awantura o uczestniczkę! "Porażka sezonu, moja osobista"

Kamil Bednarek został trenerem dziesiątej edycji "The Voice of Poland" ! Informację tę podał portal Eska.pl, powołując się na menadżera artysty, który miał potwierdzić informację na grupie fanów Bednarka. Kogo Kamil zastąpi w fotelu jurora popularnego muzycznego show TVP? "The Voice of Poland" wykreował wiele gwiazd . To w programie swoje kariery zaczynali Natalia Nykiel, Rafał Brzozowski czy Sarsa. Sam Kamil dobrze wie, co znaczy takie współzawodnictwo, bystąpił bowiem w innym programie "Mam talent", gdzie doszedł do finału. Dotąd na obrotowych fotelach jurorów "The Voice of Poland" zasiadło wiele sław - wśród nich Justyna Steczkowska, Edyta Górniak, Tomson i Baron, Marek Piekarczyk, Marysia Sadowska czy Ania Dąbrowska. W ostatniej serii show jurorami byli: Piotr Cugowski, Michał Szpak, Patrycja Markowska i Grzegorz Hyży. Kogo z nich zastąpi Bednarek ? Tego na razie nie wiadomo. Bednarek w The Voice of Poland Wiadomo, że kiedy rozpoczną się zdjęcia do programu. Z informacji zamieszczonej przez menadżera Kamila na grupie "Załoga Bednarka" wynika, że nagrania przesłuchań odbędą się od 23 lipca, a bitwy w sierpniu. Wcześniej obstawiano, że w roli jurora "The Voice of Poland" zobaczymy inna wielką gwiazdę - Dodę . Jednak na fotelu ostatecznie zasiądzie Kamil. Myślicie, że sobie poradzi? Kamil Bednarek zmienił ostatnio wygląd - pozbył się swoich charakterystycznych dredów. Zobacz także : Kamil Bednarek już tak nie wygląda! Zaskakująca metamorfoza muzyka