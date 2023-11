1 z 4

Kogo wybrali uczestnicy "Rolnik szuka żony 6"?

U Jakuba sytuacja od początku była klarowna. Rolnik do swojego gospodarstwa zaprosił tylko dwie kobiety. Jednak to Ania od początku skradła jego serce. Dlatego Jakub bardzo szybko podziękował Ewie za wspólną zabawę i poprosił ją, aby wróciła do domu. Rolnik chciał bowiem skupić się na rozwijaniu relacji z Anną. Ewa przyjęła to z niezwykłą klasą i życzyła im szczęścia.

Jakub i Ania przez kilka dni uczyli się siebie. Byli na kilku randkach, a między nimi pojawiły się nawet pierwsze czułości. Gdy do gospodarstwa przyjechała Marta Manowska, oboje nie ukrywali, że dobrze im ze sobą.

Ja wiem, że to jest ta jedyna - powiedział szczęśliwy Jakub, gdy został sam na sam z Martą.

Rolnik spytał również Ani, czy może odwiedzić ją w jej domu. Kobieta zgodziła się bez wahania. Ciekawe, czy rolnik pozna również jej dziecko?

