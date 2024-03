Waldemar z "Rolnik szuka żony" od kilku dni nie publikował nowych treści na swoim profilu na Instagramie. Teraz jednak przerwał milczenie i zwrócił się do internautów. Waldemar podjął ważną dla niego decyzję i pojechał gdzieś, gdzie nie był sam. Tylko spójrzcie na najnowsze zdjęcie rolnika!

Waldemar z "Rolnik szuka żony" na proteście w Warszawie

Emocje wokół Waldemara z "Rolnik szuka żony" nie opadają. Chociaż dziesiąta edycja hitu Telewizyjnej Jedynki zakończyła się już kilka miesięcy temu to fani programu wciąż śledzą losy kontrowersyjnego rolnika. Waldemar chętnie pokazuje w sieci, jak dziś wygląda jego życie. Ostatnio okazało się, że Waldemar z "Rolnik szuka żony" był na imprezie bez Doroty, co wywołało lawinę komentarzy i spekulacji na temat problemów w ich związku. Rolnik szybko zdementował plotki i zapewnił, że w jego relacji z Dorotą nic się nie zmieniło.

Teraz Waldemar zaskoczył swoich obserwatorów publikując zdjęcie z Warszawy.

Waldemar z "Rolnik szuka żony" Facebook/Rolnik szuka żony

Okazuje się, że Waldemar z "Rolnik szuka żony" podjął ważną decyzję i pojechał do stolicy, aby wziąć udział w wielkim proteście rolników. Były uczestnik randkowego programu ma już dość i razem z innymi rolnikami sprzeciwia się m.in. niekontrolowanemu importowi produktów z Ukrainy. To już kolejny raz, kiedy Waldemar dołączył do protestujących- pod koniec lutego pojawił się na pierwszym proteście rolników w Warszawie.

Protest w stolicy. Part II napisał Waldemar.

Zobaczcie zdjęcie Waldemara z protestu! Jak widać, w stolicy pojawił się bez swojej partnerki.

Śledzicie losy Waldemara z dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony"?