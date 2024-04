Serial "M jak miłość" niezmiennie od przeszło 20 lat cieszy się ogromną popularnością. Choć możemy obserwować historie bohaterów, którzy są tam od pierwszego odcinka, wciąż pojawia się wiele nowych postaci. Jedną z nich jest przystojniak Michał, który skradł serce serialowej Basi Rogowskiej. Przedtem nie mieliśmy za wiele okazji, by zobaczyć na ekranie odtwórcę roli Michała, czyli Igora Pawłowskiego. Kim jest i jak znalazł się w Grabinie?

Wciela się w Michała w "M jak miłość"! Kim jest Igor Pawłowski?

Postaci takie jak: babcia Basia (Teresa Lipowska), Kinga (Katarzyna Cichopek), Piotrek (Marcin Mroczek), Paweł (Rafał Mroczek) czy Marysia (Małgorzata Pieńkowska) od samego początku cieszą się sympatią widzów "M jak miłość", a ci nie dopuszczają do siebie myśli, by mogło ich zabraknąć. Z czasem jednak pożegnaliśmy wielu aktorów, a na ich miejscu pojawili się kolejni.

Co poniektórzy bohaterowie doczekali się także swoich dzieci, których perypetie również możemy dziś oglądać. Tak jest chociażby w przypadku córki Marysi i Artura (Robert Moskwa), czyli nastoletniej Basi (Karina Woźniak), której wątek rozwija się coraz bardziej. Od pewnego czasu dziewczynka jest szczęśliwie zakochana, a jej serce skradł niejaki Michał, w którego wciela się Igor Pawłowski!

Nastolatkowie są sobie coraz bliżsi i wygląda na to, że ich relacja zaczyna być naprawdę poważna. Tymczasem widzowie coraz bardziej przyglądają się odtwórcy roli Michała. Do tej pory bowiem 20-letni Igor nie miał zbyt wielu okazji, by zagościć na ekranie. Nie oznacza to jednak, że przed "M jak miłość" nie pojawił się w żadnej produkcji... wręcz przeciwnie!

Jego kariera zaczęła się natomiast zupełnym przypadkiem, gdy odbywał bezpłatny staż na planie show "Twoja twarz brzmi znajomo". Wówczas został zauważony w tłumie i zaproszony na casting do filmu "Piep*zyć Mickiewicza". Zrobił wrażenie na twórcach i otrzymał rolę "Cegły" - jednego z uczniów sprawiającej mnóstwo wychowawczych problemów klasy. To wystarczyło, by kolejni do dostrzegli i tak oto trafił do "M jak miłość".

Jego bohater podbije serce nastolatki dzięki... miłości do zwierząt. W wolnych chwilach Michał będzie zaglądać jako wolontariusz do lokalnego schroniska dla zwierząt i właśnie tam zabierze Basię na pierwszą randkę. A dziewczyna będzie naprawdę oczarowana... Rogowscy będą za to z lekka przerażeni - widząc, że adorator córki nie tylko jest już pełnoletni, ale do tego szaleje po wiejskich drogach w sportowym aucie, jako piłkarz ma sporo fanek i... nie zawsze słucha głosu rozsądku - brzmi opis granego przez niego Michała w ''M jak miłość''.

Co natomiast wiadomo o życiu prywatnym Igora Pawłowskiego? Tę sferę póki co aktor stara się oddzielać od pracy. Chociaż jego profil na Instagramie obserwuje już przeszło 6 tysięcy użytkowników, znajdziemy tam raptem kilka zdjęć, niewiele zdradzających z jego życia. Niewykluczone, że rosnąca popularność zachęci 20-latka do większej aktywności w mediach społecznościowych.

