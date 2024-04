Chociaż jeszcze przed startem 14. edycji "Tańca z gwiazdami" wieść o udziale Dagmary Kaźmierskiej wywołała niemałe poruszenie, nikt nie przypuszczał, że finalnie afera będzie ciągnąć się przez wszystkie odcinki. Dziś widzowie nie kryją już nawet rozgoryczenia, że udaje jej się przejść dalej. Jaki stosunek ma do tego Doda? Stanowczo odpowiedziała!

Za nami już 6 odcinków nowej edycji "Tańca z gwiazdami", a każdy z nich wywołuje coraz to większe zamieszanie. Wszystko za sprawą Dagmary Kaźmierskiej, której udział skutkuje narastającą aferą. Po pierwszym live widzowie tłumnie ją chwalili i doceniali jej starania, ale im bliżej finału, tym większa jest ich złość. Wielu uważa bowiem, że kosztem awansu celebrytki, z programu odpadają naprawdę zdolne osoby.

Suchej nitki w ocenach nie zostawiają zresztą także jurorzy, z Iwoną Pavlović na czele, a po ostatnim odcinku także Edzia z "Królowych życia" ostro skomentowała występ byłej już przyjaciółki. O całe zamieszanie postanowiliśmy zapytać Dodę, której już zdarzało się komentować na bieżąco w sieci najnowszą edycję "TzG". Wokalistka zajęła stanowcze stanowisko, przypominając wszystkim, że jest to show i na tym właśnie zarabiają chociażby jurorzy.