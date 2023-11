Violet Oliferuk zgłosiła się do "The Voice of Poland" w tajemnicy przed swoim przyjacielem, Michałem Szpakiem. Gdy ten usłyszał ją na przesłuchaniach w ciemno, nie mógł w to uwierzyć. Violet Oliferuk trafiła do jego drużyny. Ostatecznie jednak piosenkarz zdecydował, że nie zobaczymy jej w odcinkach na żywo.

Czy porażka w programie "The Voice of Poland" sprawi, że Violet Oliferuk porzuci marzenia o karierze muzycznej? Zobaczcie, co zdradziła nam celebrytka!

Kibicowaliście jej w programie?

