Nowa edycja programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wywołuje ogromne emocje za sprawą gwiazd, które pojawią się na scenie i zaprezentują zaskakujące przemiany. Jeszcze przed rozpoczęciem 16. edycji kontrowersje wywoływał udział w programie Viki Gabor, która jest najmłodzą uczestniczką w historii "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Zobaczcie, zapowiedź występu młodej gwiazdy! TYLKO U NAS!

Wiemy, w kogo wcieli się Viki Gabor w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"!

Viki Gabor to jedna z najmłodszych gwiazd w polskiej branży muzycznej, która na swoim koncie ma naprawdę ogromną ilość sukcesów. 14-latka w 2019 roku wygrała konkurs Eurowizji dla dzieci, a już teraz fani będą mogli zobaczyć jej spektakularne występy w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo. W pierwszym odcinku 16. edycji Viki Gabor wcieli się w "The Weekend". To trzeba zobaczyć!

Koniecznie obejrzyjcie zwiastun występu Viki Gabor w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"!

Ostatnio Viki Gabor zdradziła, że szczególnie obawia się oceny jednego z jurorów. Chodzi o Krzysztofa Cugowskiego! Były wokalista Budki Suflera został poinformowany o tym podczas rozmowy dla serwisu Pomponik.pl i uspokoił młodą artystkę, mówiąc o swoim łagodnym usposobieniu.

Czekacie na pierwszy występ Viki Gabor i ocenę Krzysztofa Cugowskiego?

