Kamila Boś to jedna z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek programu „Rolnik szuka żony”. Widzowie pokochali ją nie tylko za urodę i kobiecy styl, ale przede wszystkim za charyzmę, pewność siebie i szczerość, którą wnosiła do show. Kamila wzięła udział w 8. edycji randkowego hitu TVP, gdzie szybko stała się jedną z faworytek publiczności.

Po emisji „Rolnik szuka żony” jej popularność jeszcze bardziej wzrosła. Kamila Boś aktywnie prowadzi media społecznościowe, gdzie dzieli się fragmentami codzienności, pracy, podróży oraz kulisami swojego życia prywatnego. Jej profil obserwują tysiące fanów, którzy doceniają ją za naturalność, dystans do siebie i odwagę w mówieniu wprost o emocjach. Teraz na jej Instagramie pojawił się nowy post z radosną nowiną!

Kamila Boś świętuje urodziny

Jak się okazało, to właśnie dziś, 15 lutego Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" świętuje swoje urodziny! To właśnie z tej okazji na jej instagramowym profilu pojawiły się nowe, wyjątkowe zdjęcia z urodzinowej sesji zdjęciowej, pod którymi nie zabrakło też szczególnego wpisu. Kamila podzieliła się w nim, że aktualnie jest w "najlepszym momencie swojego życia".

Happy Birthday to me. Jestem w najlepszym momencie swojego życia. Świadoma. Silna. Spokojna. Sięgam teraz wysoko i już nie boję się marzyć odważnie. Niech tylko zdrowie pozwoli mi iść dalej,resztę zbuduję - napisała Kamila Boś

Lawina komentarzy pod urodzinowym postem Kamili Boś z "Rolnika"

Najnowszy post Kamili Boś na Instagramie szybko zgromadził mnóstwo reakcji i komentarzy. Internauci przesyłają byłej uczestniczce "Rolnik szuka żony" wiele ciepłych słów i serdecznych życzeń.

Wszystkiego najpiękniejszego. Sięgaj, marz i buduj! 100 lat

Wszystkiego najlepszego. Spełnienia marzeń

Nie zmieniaj się! Spełniaj marzenia - piszą internauci

I my również dołączamy się do tych ciepłych słów!

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także: