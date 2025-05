Sonia Szklanowska zmarła 17 maja 2025 roku w wieku 25 lat. Wiadomość o jej odejściu wciąż jest ogromnym szokiem dla opinii publicznej, a w sieci nieustannie spływają kondolencje i pożegnania młodej gwiazdy. Do mediów dotarła też informacja na temat ostatniego pożegnania uczestniczki "Hotelu Paradise". Ujawniono też ostatnią wolę Soni Szklanowskiej. Ściska serce...

Ostatnia wola Soni Szklanowskiej z "Hotelu Paradise"

Już wiadomo, że pogrzeb Soni Szklanowskiej z "Hotelu Paradise" odbędzie się w najbliższą sobotę, 24 maja 2025 roku w kościele pw. św. Marcina Biskupa w Świekatowie. Ostatnie pożegnanie 25-latki rozpocznie się o godzinie 11:00. Po Mszy Świętej Żałobnej nastąpi odprowadzenie Zmarłej na cmentarz parafialny. Do dnia pogrzebu codziennie o 18:30 w kościele będzie się też odbywać modlitwa różańcowa za duszę świętej pamięci Soni Szklanowskiej. W dniu ostatniego pożegnania 25-latki, modlitwa różańcowa rozpocznie się o 10:30.

Ujawniona została również ostatnia wola Soni ws. pogrzebu. Jak się okazało, 25-latka chciała, by na jej ostatnie pożegnanie żałobnicy założyli jasny strój oraz mieli ze sobą białą różę.

Zgodnie z ostatnią wolą śp. Soni prosimy o jasny strój oraz białą różę. czytamy pod nekrologiem udostępnionym na profilu Usług Pogrzebowych Radosława Stasiewicza

Ruszyło śledztwo ws. śmierci Soni Szklanowskiej z "Hotelu Paradise"

Przypomnijmy, że w poniedziałek 19 maja 2025 do mediów dotarły informacje, iż ws. śmierci Soni Szklanowskiej wszczęto postępowanie na podstawie art. 151 Kodeksu Karnego. Artykuł 151 KK odnosi się do sytuacji, w której ktoś "namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie". Sprawę bada Prokuratura Rejonowa w Świeciu. Jak przekazał zastępca prokuratora rejonowego, Piotr Głowacki w rozmowie z "Faktem", na wtorek 20 maja zarządzono oględziny zwłok w Zakładzie Medycyny Sądowej.

Pogrzeb Soni Szklanowskiej/Fot. Piotr Kamionka/REPORTER

