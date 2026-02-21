Piąty odcinek "Farmy" już za nami. I chociaż program dopiero co wystartował to wczoraj wieczorem z konkurencji odpadł trzeci już uczestnik. Z "Farmą" musiał pożegnać się Wojtek Kossowski, a to wywołało oburzenie i złość wśród fanów show. Internauci są wściekli na Janusza, który nominował wcześniej Wojtka do konkurencji eliminacyjnej. Posypały się komentarze.

Wojtek odpadł z programu "Farma"

Takich emocji już na początku piątej edycji "Farmy" nie spodziewał się chyba nikt. Za nami dopiero pierwszy tydzień programu, a już trzy osoby musiały pożegnać się z marzeniami o wygranej. Wydaje się, że największe emocje wśród fanów wywołało odpadnięcie Wojtka Kossowskiego. Ulubieniec widzów odpadł z "Farmy", a w komentarzach zawrzało. Fani nie mogą uwierzyć, że Wojtek zniknął z hitu Polsatu.

Fani "Farmy" po odpadnięciu Wojtka są wściekli na Janusza

Po odpadnięciu Wojtka Kossowskiego z "Farmy" internauci ruszyli z komentarzami. Fani żałują, że ich ulubieniec tak szybko pożegnał się z programem i wskazują, że stało się tak przez Janusza. Farmer Tygodnia nie tylko wskazal Wojtka do wzięcia udziału w zadaniu eliminacyjnym, ale również zagłosował przeciwko niemu, gdy musiał wybrać, czy chce żeby w programie został Wojtek czy Andrzej. Janusz miał decydujący głos i nie pomógł koledze, z którym był w sojuszu. Fani programu nie ukrywają oburzenia i gorzko komentują zachowanie Janusza.

Bardzo szkoda Wojtka Janusz dużo stracił w moich oczach

Właśnie się okazało, że Janusz jest gorszy od Andrzeja. Mam nadzieję, że wyleci w przyszlym tygodniu

Janusz myśli, że jest drugim Bandim z poprzedniej edycji, a tak naprawdę jest fałszywy i mam nadzieję, że szybko wyleci czytamy w komentarzach na Instagramie.

Zachowanie Janusza wywołało emocje nie tylko wśród widzów, ale również wśród samych uczestników. Po tym, jak z programem musiał pożegnać się Wojtek Agnieszka nie ukrywała żału i ostro odezwała się do Farmera Tygodnia zarzucając mu brak lojalności.

Co myślicie o zachowaniu Janusza w programie?

