Gwiazda "Rolnik szuka żony" w pięknej i seksownej sesji! Internauci porównują ją do... Ani Przybylskiej

Ania Stelmaszczyk z "Rolnik szuka żony" opublikowała w sieci bardzo zmysłowe zdjęcia. Była uczestniczka wzięła udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej i pokazała, jak sprawdziła się w roli modelki. W seksownej, koronkowej sukience wygląda obłędnie! Internauci są zachwyceni gorącymi fotkami Ani.

Ania wzięła udział w szóstej edycji "Rolnik szuka żony" i była jedną z kandydatek Jakuba. Rolnik od samego początku nie ukrywał, że kobieta skradła jego serce, dlatego już w pierwszych odcinkach podziękował drugiej kandydatce, za udział w programie. Między Anią a Jakubem narodziło się uczucie, a w wielkim finale ogłosili, że są parą. Niestety, kilka miesięcy później okazało się, że ich związek nie przetrwał próby czasu.

Dziś wszyscy fani "Rolnik szuka żony" mogą śledzić dalsze losy byłej partnerki rolnika za pośrednictwem Instagrama, gdzie regularnie publikuje zdjęcia i filmy. Ostatnio Ania zdradziła, że wzięła udzial w profesjonalnej sesji zdjęciowej, a teraz pokazała efekty pracy w roli modelki!

Ciężko opisać co się czuję widząc siebie w takim wydaniu. Nasuwa się jedynie wielkie ,,DZIĘKUJĘ,, dla @swanphotography.pl i @beautymagdaa za to ,że potrafiły wydobyć ze mnie kobiecość 😘🥰- napisała na portalu społecznościowym.

Pod wpisem pojawiły się gorące zdjęcia byłej uczestniczki "Rolnik szuka żony". Jak zareagowali fani? Są zachwyceni! Część fanów porównuje ją do Anny Przybylskiej.

- Myślałam, że to Ania Przybylska 😮

- O matko, podobna do ś.p Ani Przybylskiej 😱❤️❤️❤️❤️idealna! 🔥🔥🔥😘😘

- Piękne zdjęcia wygląda Pani super 👏🙌❤️oryginalnie zmysłowo wielkie brawa👏👏👏dla fotografa który wydobył to piękno Pani urody 🙌❤️❤️

- Piękna❤️❤️❤️🔥

- Podobna do Ani Przybylskiej❤️- komentują internauci.