Program "Twoja twarz brzmi znajomo" cieszy się sporą popularnością, z tego powodu zaraz po zakończeniu 18. edycji show rozpoczęto przygotowania do kolejnego sezonu. Nagrania rozpoczną się już za kilka dni, a media obiegła właśnie lista wszystkich uczestników. Kto weźmie tym razem udział w produkcji?

Uczestnicy 19. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo"

Program "Twoja twarz brzmi znajomo" gości na antenie Polsatu od 2014 roku i cały czas cieszy się sympatią widzów. W zeszłym sezonie format przeszedł pewne modyfikacje, ponieważ zmieniła się czołówka, logotyp, a także prowadzący i skład jury. Piotr Gąsowski zrezygnował wówczas z prowadzenia show po rozstaniu stacji z Katarzyną Skrzynecką, a zastąpił go Maciej Rock. W nadchodzącej edycji 45-letni dziennikarz nadal będzie prowadził program w towarzystwie Macieja Dowbora, a występy uczestników oceniać będzie trio: Małgorzata Walewska, Robert Janowski i Paweł Domagała. Teraz ujawniono również pełną listę uczestników.

mat. prasowe

Choć 19. edycja show nie będzie równie rewolucyjna, co poprzednia, to i tak przyniesie ogrom emocji. Mogą na to wskazywać nazwiska uczestników programu. Informator z produkcji ujawnił "Wirtualnym mediom", że "odbiór tych uczestników w social mediach jest bardzo dobry, a komentarze są pozytywne". Kto zatem pojawi się na ekranie?

Magdalena Kumorek - aktorka znana z seriali "Samo życie" i "Przepis na życie"

- aktorka znana z seriali "Samo życie" i "Przepis na życie" Ewelina Flinta - wokalistka, która zajęła drugie miejsce w pierwszej edycji "Idola"

- wokalistka, która zajęła drugie miejsce w pierwszej edycji "Idola" Pola Gonciarz - aktorka znana z serialu "Na dobre i na złe"

- aktorka znana z serialu "Na dobre i na złe" Jakub Gąsowski – dziennikarz, aktor, syn Piotra Gąsowskiego

– dziennikarz, aktor, syn Piotra Gąsowskiego Marcin Januszkiewicz - wokalista i aktor

- wokalista i aktor Kuba Szmajkowski - wokalista i influencer

- wokalista i influencer Nick Sinckler – wokalista, w przeszłości uczestnik "Fabryki gwiazd"

– wokalista, w przeszłości uczestnik "Fabryki gwiazd" Jagoda Szydłowska – wybrana z castingu (wokalistka znana pod pseudonimem Berry Blue)

Mat. prasowe

Realizacja nowej edycji ruszy już w poniedziałek 24 lipca, natomiast premiera tego sezonu planowana jest na początku września. Program nadal ma być emitowany w piątki o 20.05. Poza tym wiadomo, że uczestnicy mieli już okazję poznać się podczas specjalnego wieczorku integracyjnego zorganizowanego przez szefostwo Polsatu. 18 lipca bawili się oni w popularnej restauracji znajdującej się na Zamku Ujazdowskim w Warszawie wraz z Edwardem Miszczakiem oraz jurorami.

Wybraliście spośród nich już swojego faworyta?