Uczestnicy "Rolnik szuka żony" wspierają Joannę Wielgosz! Piękny gest

Dla Joasi program "Rolnik szuka żony" okazał się niezwykle szczęśliwy. Wygląda na to, że w 8. edycji popularnego randkowego show TVP znalazła prawdziwą miłość. W finale show Kamil, którego była kandydatką, oświadczył się jej przed kamerami i milionami widzów, a ona oczywiście te oświadczyny przyjęła! Para zyskała ogromną sympatię i popularność! A Joasia wykorzystuje ją w najlepszy możliwy sposób - pomagając innym. Narzeczona Kamila wsparła właśnie kolejną zbiórkę. Tym razem postanowił ją wspomóc inny uczestnik show - kandydat Kamili, Adam. Zobaczcie sami! Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8": Joasia i Kamil odwiedzili miejsce pierwszej randki: "Dziś już jako para" Adam wspiera Joannę, narzeczoną Kamila! Joanna Wielgosz na Instagramie wydaje się osobą niezwykle sympatyczną, ale też bardzo empatyczną. Często odpowiada na pytania widzów "Rolnik szuka żony", zdradzając im, co słychać u niej i Kamila. Często prosi też swoich obserwatorów o pomoc w kolejnych akcjach zbierając pieniądze na szczytne cele. Tym razem jest to cel specjalny, bo osobisty! Joanna na swoim profilu na Instagramie poinformowała obserwatorów, że bliska dla niej osoba ma duże problemy i poprosiła o wsparcie. Jak wiecie staram się pomagać innym. Niestety największy ból jest w momencie, kiedy pomocy potrzebują Twoi bliscy… Rodzicom mojej koleżanki spłonął warsztat wulkanizacyjny… Był on głównym źródłem dochodu. Wierze w wasze dobre serduszka! Pomóżmy rodzinie przed świętami! - apelowała. Każda złotówka ma tutaj ogromne znaczenia!! Z góry wszystkim dziękuję!! - napisała na swoim Instastories. Wśród osób, które odpowiedziały na apel Joasi jest Adam. ...