"Rolnik szuka żony": Joanna pokazała pierwsze zdjęcia ze spaceru z córeczką! 

Magda z "Rolnik szuka żony" opublikowała zdjęcie ze spaceru z synem. Rolniczka po raz pierwszy pokazała swoją figurę po porodzie, a przy okazji zdradziła, jaki wózek wybrała dla dziecka. Okazuje się, że mały Marcelek "wozi" się stylową limuzyną w naprawdę dobrej cenie! Zobaczcie sami, jak prezentuje się wózek synka Magdy z hitu TVP! Magda z "Rolnik szuka żony" pokazała wózek syna Magda wzięła udział w siódmej edycji "Rolnik szuka żony" i była uczestniczką, która otrzymała rekordową liczbę listów. Ostatecznie Magda do swojego domu zaprosiła Mateusza, Adama i Pawła. Niestety, z żadnym z kandydatów Magda nie nawiązała bliskiej relacji i odesłała ich do domu. W jednym z ostatnich odcinków okazało się jednak, że rolniczka zdecydowała się odezwać do Kuby, który również wysłał do niej list, ale ze względu na obowiązki nie mógł przyjechać na nagrania programu. Między rolniczką a Kubą, który również jest rolnikiem, zaiskrzyło i spędzili ze sobą romantyczną randkę. Szybko podjęli decyzję, że chcą być razem, a kilka miesięcy później okazało się, że zakochani spodziewają się dziecka. Synek Magdy i Kuby z "Rolnik szuka żony" urodził się zaledwie kilka tygodni temu. Radosną wiadomość przekazali producenci programu TVP. Z przyjemnością informujemy, że nasza rolnicza rodzina się powiększyła. Tym razem za sprawą Magdalena z Rolnik szuka żony 7 i Kuby, którzy właśnie świętują narodziny swojego syna - Marcelka. Szczęśliwym rodzicom gratulujemy, a Marcelka serdecznie witamy! - radosna informacja pojawiła się na Facebooku programu "Rolnik szuka żony". Po kilku dniach Magda potwierdziła, że została mamą i pokazała urocze rodzinne zdjęcie. Zobacz także: "Rolnik...