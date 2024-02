Program "Love Never Lies" cieszy się ogromną popularnością, a jego bohaterowie nawet na długo po swoim występie w produkcji Netflixa są chętnie obserwowani przez fanów programu. Tak jest chociażby w przypadku Idy i Mateusza, którzy wystąpili w pierwszej odsłonie show. Co zatem słychać u nich dziś? Wygląda na to, że udział w programie naprawdę pomógł im umocnić ich relację, bo kilka tygodni temu zakochani poinformowali, że wkrótce zostaną rodzicami! Ida i Mateusz niedawno zdradzili też, czy spodziewają się chłopca czy dziewczynki. Sprawdźcie szczegóły!

Ida i Mateusz z "Love Never Lies" zostaną rodzicami!

Właśnie dziś, w środę 7 lutego poznaliśmy zwycięzców 2. edycji "Love Never Lies". Jak się okazało, wygrana trafiła do Ani i Pauliny, które w show najwięcej razy powiedziały prawdę. Oczywiście pojawienie się nowej odsłony programu zawsze przykuwa też dużą uwagę fanów wokół tego, co słychać u dawnych uczestników programu. Teraz widzów w szczególności zainteresowały losy Idy i Mateusza, którzy niedawno ogłosili, że spodziewają się dziecka!

Mateusz i Ida byli jedną z najbardziej kontrowersyjnych par pierwszej edycji "Love Never Lies". Widzowie najwięcej mieli do zarzucenia Idze - fani programu twierdzili wówczas, że Ida nie ma szacunku do Mateusza i że całkiem go zdominowała. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że udział w programie nie tylko pomógł im rozwiązać związkowe problemy, ale jeszcze bardziej umocnił ich relację. Dziś Ida i Mateusz są nie tylko w szczęśliwym związku, ale też niedługo powitają na świecie... córeczkę!

Uczestnicy Love Never Lies spodziewają się dziecka Instagram/idvpykv

Poród Idy zbliża się już naprawdę wielkimi krokami, a fani nie ustają w przesyłaniu ciepłych słów i gratulacji!

No i to jest informacja. Gratulacje gołąbeczki!

O wow. Gratulacje Kochani

Piękni przyszli rodzice

Aaaaaa gratulacje!!!! - piszą fani

I my również dołączamy się do tych gratulacji i ciepłych słów oraz życzymy Idze dużo zdrowia i szczęśliwego rozwiązania!