Bill i Sandra to jedna z najbardziej kontrowersyjnych par drugiej edycji "Love Never Lies". Uczestnicy postanowili dać sobie szansę i sprawdzić swoją wierność pod okiem kamer i eye detectora, który wykryje najmniejsze kłamstewko. Już na początku programu nie ukrywali, że podczas niedługiego stażu związku Bill zdradził swoją partnerkę aż sześć razy. Podczas programu również okazało się, że daleko mu do ideału. Widzowie są zszokowani zachowaniem uczestnika.

Reklama

Bill z "Love Never Lies" w ogniu krytyki

Poznaliśmy już wszystkich uczestników 2. edycji "Love Never Lies". Na Netflixie jest dostępne sześć odcinków nowego sezonu, którego finał zaplanowany jest już na 7 lutego. Dużo kontrowersji wśród widzów wywołuje relacja Sandry i Billa. Chociaż są razem dopiero dwa lata, okazało się, że uczestnik zdradził już swoją ukochaną sześć razy. Zdecydowali się wziąć udział w programie, by przepracować krzywdy, które doznali do tej pory. Jednak wygląda na to, że niezbyt skutecznie. Kiedy Bill wylądował w "willi pokus", kolejny raz nie powstrzymał się od niewierności, całując się z dopasowaną do niego singielka. Sandra nie mogła powtrzymać łez, gdy na to patrzyła. Kiedy sama trafiła do "willi pokus", również nie powstrzymywała się od flirtów z nowym singlem, jednak wszystko wskazuje na to, że w finale da kolejną szansę niewiernemu partnerowi. Widzowie nie mogą tego pojąć.

Bill i Sandra fot. Marcin Oliva Soto

W sieci pojawia się mnóstwo komentarzy na temat relacji Sandry i Billa z "Love Never Lies". Widzowie nie mogą powstrzymać się od ostrej oceny:

Czy Bill to jakiś eksperyment społeczny? Bo mam wrażenie że to musi być ustawione

Nie wiem, czy jest sens pisać ze zasługuje na kogoś lepszego. Skoro nadal z nim jest to jak widać chce nadal być zdradzana na własne życzenie, może jej się nawet to podoba

Współczuję tej dziewczynie, bo zdecydowanie widać emocjonalne braki, uzależnienie od partnera i masochizm emocjonalny. Mam nadzieję, że jak najszybciej pójdzie na terapię i w końcu zacznie kochać samą siebie.

Jak można być z kimś kto zdradził 6 razy? Nie rozumiem, dziewczyna ma duży problem, szkoda mi jej, widać, że jest od tego typa uzależniona, mam nadzieję, że ten program otworzy jej oczy.

Zwiastun Love Never Lies Netflix Zwiastun Love Never Lies Netflix

Zobacz także: "Love Never Lies": Maja Bohosiewicz zdradza, jak działa eye detect. WYWIAD

Widzom nie mieści się w głowie również postawa Billa z "Love Never Lies", który bez ogródek przyznał, że nigdy nie wybaczyłby zdrady. W zderzeniu z faktem, że sam swoją partnerkę zdradził aż 6 razy przed programem i raz w programie, zabrzmiało to dość absurdalnie:

Zobacz także

Typek zdradza, a zdrady by nie wybaczył? To się gryzie ze sobą

Sam zdradza ale zdrady by nie wybaczył XD

Trzymajcie mnie, zdradził laskę 7 razy i nie czuł się winny ale ją kocha i jej ewentualnej zdrady nie wybaczy

To, że ona mu wybaczyła 6 razy to nie oznacza że on ma jej wybacza - dyskutowali fani.

Reklama

Jak myślicie, jak potoczą się ich losy w finale?