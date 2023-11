1 z 6

Program "Hipnoza" wzbudza skrajne emocje widzów TVN. Chociaż wśród nich dominują opinie negatywne, żeby nie powiedzieć bardzo mocno krytyczne. Internauci nie zostawili na nowym show suchej nitki, krytykując je za... chyba wszystko. Wśród argumentów najczęściej jednak padał ten, że uczestnicy udają, że są pod wpływem hipnozy oraz że ich twarze wydają się być znajome już z innych programów. I rzeczywiście tak jest.

W zajawce drugiego odcinka oraz ogólnym zwiastunie show pojawia się Jakub, znany głównie jako Jacob. Widzowie kojarzą go z programów takich jak "Ex na plaży" czy "Pierwsza randka" z TVP. Ale to nie wszystko! Poznajcie więcej szczegółów na kolejnych stronach!

