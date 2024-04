Waldemar z "Rolnik szuka żony" od samego początku show wzbudzał niemałe zainteresowanie widzów. Mężczyzna zadłużył się w Ewie i to ją wybrał jako swoją ukochaną, jednak Ewa postanowiła zrezygnować ze względów rolnika i w finałowym odcinku programu zobaczyliśmy Waldemara u boku innej uczestniczki. Dorota i Waldemar stworzyli parę, chwaląc się wspólnymi kadrami z wyjazdów i planując wspólną przyszłość. Jednak ostatnio zarówno Dorota jak i Waldemar nie są zbyt wylewni na swoich mediach społecznościowych. Fani myślą, że mogło dojść do rozstania.

Waldemar z "Rolnik szuka żony" u boku tajemniczej blondynki

Waldemar po występie "Rolnik szuka żony" zyskał dużą popularność. Fani chętnie śledzą jego losy i zastanawiają się, czy aby na pewno związek jego i Doroty jest nadal aktualny. Ostatnie dodane przez znajomego Waldemara zdjęcie sugeruje, że coś może być na rzeczy z plotkami odnośnie rzekomego rozstania. Adam Kraśko (inny uczestnik "Rolnik szuka żony") na swoim Instagramie opublikował zdjęcia z pobytu w Warszawie, gdzie towarzyszył mu m.in. Waldemar.

Na fotografiach dodanych przez rolnika widzimy szczęśliwe grono przyjaciół. Są na imprezie urodzinowej jednej z kobiet z załączonych fotografii.

Zabawa trwa. 100 lat Natalia! - napisał Adam Kraśko.

Na dwóch z trzech dodanych zdjęć Waldemar siedzi obok tajemniczej blondynki, obejmując ją. Najprawdopodobniej jest to gwiazda wieczoru, czyli solenizantka. Jednak, czy Waldemara i Justynę coś łączy? Może to wyłącznie przyjaźń? Tego nie wiadomo, bardzo możliwe, że rolnik już niedługo odniesie się do tego tematu i wyjawi prawdę.

Jak sądzicie... związek z Dorotą to już przeszłość?