Roksana Węgiel od początku jest faworytką widzów i jurorów "Tańca z Gwiazdami", ale to nie oznacza, że nie ma konkurencji - zachwyty budzą również występy Krzysztofa Szczepaniaka i Sary Janickiej. Za swój ostatni taniec współczesny, podobnie jak Roxie i Michał Kassin, dostali maksymalną liczbę punktów. Zobaczcie sami, jak sobie poradzili.

To on może wygrać "Taniec z Gwiazdami:? Fani nie mają wątpliwości

Tegoroczny sezon "Tańca z Gwiazdami" obfituje w niezwykle utalentowane gwiazdy. Najlepszym przykładem jest Roksana Węgiel, która z odcinka na odcinek zachwyca internautów nowymi umiejętnościami tanecznymi. Jednak jeden z uczestników idzie z Roxie ramię w ramię, a jest nim Krzysztof Szczepaniak, który w 6. odcinku "Tańca z Gwiazdami" zaprezentował wzruszający taniec współczesny.

Co ciekawe, zarówno Roksana Węgiel, jak i Krzysztof Szczepaniak zatańczyli dokładnie ten sam taniec, jednak różniła go interpretacja. Wokalistka postawiła na mocne i ogniste wykonanie, a aktor na przejmujący i liryczny występ. Sędziowie docenili te prezentacje i przyznali 40. punktów każdej z par.

AKPA

Wygląda na to, że Krzysztof i Roksana idą póki co "łeb w łeb", a fani programu nie mają wątpliwości, że to właśnie ta dwójka znajdzie się w finale "Tańca z Gwiazdami", który odbędzie się już 5. maja! Występ Krzysztofa Szczepaniaka zachwycił fanów programu, którzy nie szczędzą ciepłych słów w komentarzach:

Niesamowici! Trzymam kciuki do finału!

Jeden z najpiękniejszych, jeśli nie najpiękniejszy taniec współczesny wszystkich edycji

Faworyt do finału, bez dwóch zdań najlepszy

On i Roksana to moi faworyci. Objawienie edycji

Czy rzeczywiście Szczepaniak dotrwa do finału? Po ostatniej niedzieli widzowie "Tańca z Gwiazdami" nie mogą być pewni niczego - z show pożegnał się bowiem równie utalentowany Aleks Mackiewicz, który według jurorów świetnie radził sobie na parkiecie i niemal w każdym odcinku zbierał wysokie noty. W sieci wybuchła poważna afera, internauci nie kryli swojego rozczarowania. Oberwało się również Dagmarze Kaźmierskiej, która znów zebrała najniższe noty od sędziów w niedzielnym odcinku. Uratowało ją jednak głosowanie widzów i tym sposobem przeszła do kolejnego etapu.

A Wy za kogo trzymacie teraz kciuki?

AKPA