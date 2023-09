“Twoja twarz brzmi znajomo” to show, które prowadzą Maciej Dowbor i Maciej Rock. W Jury zasiadają: Małgorzata Walewska, Paweł Domagała i Robert Janowski. W sieci pojawiły się domysły, że program może zniknąć z anteny. Powodem miałby być oskarżenia o rasizm. W ostatnich latach wielokrotnie występowały osoby białe, które wcielały się w czarnoskórych.

W tym sezonie afera w programie zrobiła się wyjątkowo głośna. Kuba Szmajkowski wcielił się w Kendricka Lamara. Sytuacją zainteresowały się zagraniczne media. Z racji tego, że jeden z prowadzących - Maciej Dowbor jest synem Katarzyny Dowbor, w rozmowie z prezenterką zapytaliśmy, co sądzi o tej sytuacji.

MAREK KUDELSKI/AGENCJA SE/East News

Nie mam zielonego pojęcia. Myślę, że to plotki. Zajmijmy się realnym życiem, a nie plotkami. Szkoda czasu i zdrowia, co będzie, to będzie. Co by się nie wydarzyło, to myślę, że każdy da sobie radę spokojnie - podsumowała Katarzyna Dowbor.