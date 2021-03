"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Oto gwiazdy 14. edycji show! Nowa data emisji show! Kto wystąpi?

Już dziś, w piątek 5 marca o godzinie 20:05, wystartuje 14. edycja show „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”! Kto tym razem powalczy o zwycięstwo i "Złotą twarz"? Poznajcie gwiazdy najnowszej odsłony hitowego programu Polsatu! Nie zabraknie naprawdę dużych nazwisk!

Kto wystąpi w 14. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?

TAMARA ARCIUCH

Aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. Pracowała w największych teatrach w Polsce. Za rolę Maryny w

spektaklu „Weselu” Wyspiańskiego w reż. Rudolfa Zioło otrzymała nagrodę na festiwalu w Opolu a rola Roxie Hart w musicalu „Chicago” przyniosła jej nominację do nagrody aktorki roku 2002. Na dużym ekranie debiutowała w 1997 w filmie sensacyjnym Jarosława Żamojdy „Młode wilki 1⁄2” a postać Kaśki Wojnarówny, panny młodej w głośnym filmie Wojciecha Smarzowskiego „Wesele” z 2004, jest jej najważniejszą rolą filmową. Grała również w ostatnim filmie Janusza Morgensterna „Mniejsze zło” oraz w wielu komediach romantycznych m.in: „Nie kłam kochanie” czy „Och Karol 2” w reż. Piotra Wereśniaka. Olbrzymią popularność przyniosła jej rola Karoliny Łapińskiej w serialu „Niania” (2005-2009) gdzie zagrała antagonistkę głównej bohaterki pokazując po raz kolejny, że komedia to jej żywioł. W 2008 grała Piękną Nieznajomą w serialu „Halo Hans!” , gdzie wcielała się w każdym odcinku w inną postać w sumie grając 13 różnych ról. Przez jakiś czas związana była również z serialem „M jak miłość” i „Ojciec Mateusz”. Od niedawna zajmuje się razem z partnerem Bartkiem Kasprzykowskim również produkcją własnych spektakli teatralnych, z które można oglądać na rożnych scenach w całej Polsce.

mat. prasowe

MAJA HYŻY

Piosenkarka i influencerka. W 2013 wzięła udział w przesłuchaniach do trzeciej edycji programu X Factor, w którym zajęła czwarte miejsce. W krótkim czasie po udziale w programie nagrała dwa utwory zatytułowane „Zgadnij” oraz „Bluza”. W 2015 roku ukazała się jej pierwsza płyta o tytule „W chmurach”, a promował ją singiel „Będę kochać”. W tym samym roku wzięła udział w koncercie Superpremier na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W 2018 roku zakwalifikowała się do finału krajowych eliminacji do 63. Konkursu Piosenki Eurowizji. W melodyjnych utworach łączy nowoczesne elektroniczne brzmienie z niebanalnym, głębokim wokalem, poszukując inspiracji w twórczości takich wokalistek jak: Ellie Goulding, Emeli Sandé, Paloma Faith czy Jennifer Hudson. Maja aktywnie pojawia się w mediach społecznościowych, próbując swoich sił także jako influencerka. Jest w stałym kontakcie z fanami, regularnie dzieląc się kulisami swojej pracy zawodowej i polecanymi stylizacjami.

mat. prasowe

ANNA MARIA SIEKLUCKA

Aktorka teatralno-filmowa. Ukończyła Akademię Sztuk Teatralnych w Krakowie na wydziale lalkarskim. Do tej pory występowała głównie w teatrze. Na swoim koncie ma m.in. rolę w sztuce "Dzień Walentego" Iwana Wyrypajewa oraz w spektaklu "Wesele" w reżyserii Włodzimierza Staniewskiego. Należy do Chóru Kobiet, występuje tam w spektaklu "Magnificat", reż. Marta Górnicka, który ostatnio wystawiono w Madrycie w Teatros del Canal. Sieklucka związana jest z lubelskim Centrum Kultury i Sceną In Vitro, gdzie można ją było zobaczyć w jednej z odsłon serialu kryminalnego na podstawie twórczości Marcina Wrońskiego pt. "Ten cholerny wrzesień ". W 2019 roku wystąpiła w serialu telewizyjnym "Na dobre i na złe". Na dużym ekranie zadebiutowała wcielając się w główną bohaterkę głośnego filmu „365 dni”- Laurę Biel.

mat. prasowe

MAGDALENA NAROŻNA

Jest liderką i wokalistką zespołu disco polo „Piękni i Młodzi”, który odnosi sukcesy na polskiej scenie muzycznej. W 2012 roku wraz z ówczesnym mężem Dawidem Narożnym i Danielem Wilczewskim założyli zespół Piękni i Młodzi. Początkowo grali na weselach, jednak opublikowane teledyski do utworów na portalu YouTube zyskały po kilkadziesiąt milionów wyświetleń, a występ w muzycznym show „Must Be The Music” doprowadził ich do finału tego programu, co pozwoliło im stać się gwiazdami muzyki disco-polo. W czerwcu 2014 roku wydali debiutancki album pt. “Niewiara”, a we wrześniu opublikowali teledysk do utworu „Ona jest taka cudowna”, który zyskał rekordową wśród teledysków zespołu ilość wyświetleń – ponad 82 mln.

mat. prasowe

LESŁAW ŻUREK

Aktor filmowy, telewizyjny i teatralny. Od 2005 r. absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Zagrał w kilkudziesięciu produkcjach filmowych i telewizyjnych. Popularność przyniosła mu rola w "Małej Moskwie" Waldemara Krzystka, za którą był nominowany do nagrody im. Zbyszka Cybulskiego. Obecnie można oglądać aktora w serialach "Barwy szczęścia" i "Stulecie Winnych", w warszawskich teatrach: „Capitol” i „6. Piętro” oraz w gościnnych spektaklach w całej Polsce.

mat. prasowe

PAWEŁ GÓRAL

Aktor teatralny i telewizyjny. Absolwent Studium Wokalno-Aktorskiego im. D. Baduszkowej przy Teatrze

Muzycznym w Gdyni oraz Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim. Na scenie teatralnej debiutował w musicalu „Chess”, z którym dwukrotnie odbył międzynarodowe tournée. W Teatrze Muzycznym w Gdyni brał udział w spektaklach: „Fame”, „My Fair Lady”, „Grease”, „Shrek” oraz „Przebudzenie wiosny”. Z kolei na deskach gdyńskiej Sceny SAM od kilku lat bawi publiczność rolą zwariowanego Bobby’ego w spektaklu „Mayday”. Związany także z warszawskim Instytutem Teatralnym, gra w spektaklu „Requiemaszyna”, który był wielokrotnie prezentowany i doceniany poza granicami Polski. Na szklanym ekranie zadebiutował rolą Roberta w popularnym „M jak miłość”. W ostatnim czasie zasłynął ze stworzenia pierwszego na świecie "insta-serialu", emitowanego w ramach InstaStories na Instagramie. Zarówno sama forma, jak również kreowana przez niego postać, spotkała się z dużym zainteresowaniem użytkowników.

mat. prasowe

PIOTR GAWRON JEDLIKOWSKI

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Znany z ról pierwszoplanowych w „Pierwszej miłości”, „Barwach szczęścia”, „Koronie królów”. Obecnie występuje w grupach „Impro Atak!” oraz ITO Teatr, gdzie z pasją wykorzystuje różne formy improwizacji teatralnej. Tworzone z zespołem spektakle powstają ad hoc bazując na spontanicznych pomysłach widzów, dzięki czemu każdy występ jest niepowtarzalny i wyjątkowy. Przez lata współpracował z Teatrem Muzycznym Capitol we Wrocławiu, gdzie w spektaklu „Trzej muszkieterowie” grał rolę d'Artagnana.

mat. prasowe

MICHAŁ MEYER

Polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Jeden z najrbadziej charakterystycznych i charyzmatycznych Aktorów młodego pokolenia. Studia ukończył w 2008 roku i zaraz potem zadebiutował w programie „Szymon Majewski Show“, w którym parodiował z powodzeniem między innymi Kubę Wojewódzkiego, Colina Farrella i Kamila Durczoka. Zagrał w wielu popularnych serialach, np. w „Czas Honoru”, "Drugiej szansie", "Singielce", "Prawie Agaty". Można go też zobaczyć w takich filmach, jak: "Wałęsa. Człowiek z nadziei" Andrzeja Wajdy i "Wenecja" Jana Jakuba Kolskiego, „Miasto 44” Jana Komasy. Na co dzień związany jest z teatrem STU w Krakowie. Jest członkiem grupy kabaretowej „Obustronni ludzie”, z którą występuje na scenach stołecznych klubów. W chwili obecnej przygotowuje się do premiery w teatrze Krystyny Jandy w sztuce „Cwaniary”. W styczniu 2021 będzie miała premierę produkcja filmu dla serwisu Netflix, w którym Michał zagrał jedną z ważniejszych postaci.