Już jesienią na antenie Polsatu zobaczymy 17. edycję "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Ku uciesze fanów, stacja już ujawnia kolejnych uczestników. Jednym z bohaterów najnowszej odsłony muzycznego show ma być aktor hitowego serialu Polsatu "Kowalscy kontra Kowalscy". O kim mowa? Sprawdźcie! Jakub Zdrójkowski w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo 17" "Twoja twarz brzmi znajomo" to muzyczne show, które już od ponad ośmiu lat bawi i wzrusza do łez tysiące widzów Polsatu. Już jesienią ruszy 17. edycja programu, a stacja powoli odkrywa karty, ujawniając nazwiska kolejnych gwiazd, które zmierzą się w wokalnych pojedynkach. Pierwszym potwierdzonym uczestnikiem "Twoja twarz brzmi znajomo 17" został aktor Michał Milowicz . Niedawno okazało się, że w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wystąpi również Kasia Wilk . Kto do nich dołączy? Na oficjalnym instagramowym koncie programu właśnie ogłoszono nowego bohatera show - to Jakub Zdrójkowski - brat bliźniak Adama Zdrójkowskiego . Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Twoja Twarz Brzmi Znajomo (@twojatwarzbrzmiznajomo) - 📢 Aktor młodego pokolenia od lat rozwijający swoje umiejętności aktorskie 🎭 Znakomicie odnajduje się również w przestrzeni dubbingowej 🎤 Serialowy brat @patrykcebulski w polsatowskim hicie „Kowalscy kontra Kowalscy”, a w życiu prywatnym brat bliźniak @adam_zdrojkowski 🧑‍🦱👨‍🦱 których już widzieliście na naszej scenie! 🔥🎶 Wielu kojarzy go również z roli Piotrusia w „Rodzinie zastępczej plus”! ❤️...