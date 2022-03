"Twoja twarz brzmi znajomo": Fani krytykują występ Karoliny Pisarek. "Już wiadomo kto będzie najsłabszym ogniwem..."

Za nami premierowy odcinek popularnego show "Twoja twarz brzmi znajomo". Była uczestniczka "Top Model" stanęła przed nie lada wyzwaniem. Jako pierwszą postać wylosowała ikonę muzyki pop Madonnę. Modelka wykonała piosenkę "Sorry". Jak jej poszło? Jedyną rzeczą, którą pochwalili jurorzy oraz widzowie po występie... to choreografia. Było aż tak źle? Sprawdźcie!

Karolina Pisarek pojawiła się w programie "Top Model" i od tego czasu jej kariera wciąż się rozwija. Gwiazda ma już na koncie wiele projektów, a także jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Piękna blondynka nie może narzekać na brak zajęć, jednak podjęła się kolejnego wyzwania, by - jak sama stwierdziła - rozwinąć się i sprawdzić w nowej roli.

Przyszłam do programu aby rozwinąć się i przekroczyć granice, których wcześniej nie przekraczałam. Będzie to mój debiut śpiewając, grając i tańcząc na scenie. Podejmując to wyzwanie chcę zmotywować innych do walki o siebie i swoje marzenia poprzez pokazywanie sumiennej pracy i (mam nadzieję) rozwoju w programie. Nie jest to dla mnie łatwe, bo nigdy nie miałam z żadną z tych czynności do czynienia, ale wierzę, że z Waszym wsparciem uda mi się rozwinąć i również zmotywować innych do walki o siebie! Nie będzie łatwo, czasem nie będzie kolorowo. Będą wzloty i upadki. Ale wierzę, że przechodząc przez cały proces będę jeszcze lepszą wersją siebie. - napisała na Instagramie.