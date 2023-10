W piątek, 1 września, widzowie mieli okazję zobaczyć pierwszy odcinek kolejnej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Tak jak do tej pory, znane osoby wcieliły się w największe gwiazdy sceny i zaprezentowały swoje umiejętności wokalne, taneczne i aktorskie. Zdania widzów były jednak mocno podzielone, a największe kontrowersje wzbudził jeden występ. Zobaczcie, co nie spodobało się części fanów!

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" to format, który przyciąga przed telewizory naprawdę dużą widownię. Największe przeboje wykonywane przez polskie gwiazdy wcielające się w wokalistów i wokalisty światowej sławy cieszą się ogromnym zainteresowaniem telewidzów. Nie inaczej było tym razem - 1 września Polsat wyemitował pierwszy odcinek kolejnej, 19. edycji show.

W jesiennej odsłonie widzowie zobaczyli między innymi Ewelinę Flintę, Magdalenę Kumorek czy Kubę Szmajkowskiego. To jednak występ Nicka Sincklera wzbudził najbardziej skrajne emocje wśród widzów. Piosenkarz wcielił się w rolę znanej między innymi z Eurowizji Loreen, a jego wykonanie nie spodobało się wszystkim!

Co w występie Nicka Sincklera wzbudziło tak duże emocje wśród telewidzów? Niektórzy pisali wprost, że choć wykonanie i rola nie były łatwe, wokalista nie do końca podołał temu wyzwaniu.

- Daleko do oryginału niestety.

- Niestety postać Loreen strasznie odwzorowana, wręcz karykaturaknie.Nick jako wokalista wypadł bardzo słabo a Loreen to ja nie słyszałem tam przez sekundę. Poza tym ja rozumiem, że to program rozrywkowy ale to co było pokazane z backstage to trochę przegięcie w wykonaniu Nicka...

- Zdecydowanie źle dobrany repertuar.

- Chłopak robił co mógł ale dla mnie katastrofa...